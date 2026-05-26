Nachfolger setzt auf Matter
HomeKit-Rauchmelder von Meross im Abverkauf
Meross nimmt seine alten HomeKit-Rauchmelder aus dem Programm. Die noch vorhandenen Lagerbestände werden zu deutlich reduzierten Preisen abgegeben. Mit dem Rabattcode ANB5YLU6 sinkt der Preis für das aus 3 Rauchmeldern und einem Hub bestehende Starterkit auf 59,99 Euro.
Mit einem Stückpreis von 20 Euro handelt es sich um eine vergleichsweise günstige Lösung für Apple-Nutzer, die mit der Smarthome-Plattform des iPhone-Herstellers kompatible Rauchmelder suchen. Bei diesem Preis kann man auch über die Schwächen der Geräte hinwegsehen. Nicht ohne Grund hat Meross seine Rauchmelder umfassend überarbeitet. Das neue Modell MA151H sieht nicht nur eleganter aus und kommuniziert über Matter, sondern soll laut Hersteller auch ein ganzes Stück zuverlässiger arbeiten. Hier muss man allerdings für ein vergleichbares, aus drei Rauchmeldern und einem Hub bestehendes Set 89,99 Euro investieren.
Neues Modell mit Matter ab 27 Euro
Wer bereits einen Matter-Hub von Meross in Verwendung hat, kann einzelne Rauchmelder des Herstellers für 26,99 Euro erwerben. Der Meross-Hub unterstützt die Verbindung zu maximal 32 Geräten, dies können nicht nur Rauchmelder, sondern auch Klimasensoren, Wassermelder oder sonstige Geräte des Herstellers sein.
Rauchmelder mit App-Anbindung sind sicherlich kein Muss, können jedoch für ein deutlich besseres Sicherheitsgefühl sorgen. So kann man beispielsweise auch dann auf Alarme reagieren, wenn man selbst nicht vor Ort ist, und die Situation, sofern vorhanden, mit einer Kamera kontrollieren oder einen Nachbarn darum bitten zu prüfen, ob es sich um einen Fehlalarm oder tatsächlich um einen Notfall handelt.
Günstige Alternative von X-Sense
Bei uns haben lange Zeit die mittlerweile nicht mehr erhältlichen Rauchmelder von Nest sehr gute Dienste geleistet. Als Ersatz haben mittlerweile aber deutlich günstigere Geräte von X-Sense Einzug gehalten, die inzwischen seit mehr als zwölf Monaten absolut zuverlässig und ohne Fehlalarm arbeiten.
X-Sense setzt allerdings auf eine eigene App-Lösung. Wer Wert auf die Anbindung an Apple Home oder andere Smarthome-Plattformen legt, wird hier nicht fündig.
X-Sense kann inzwischen lokales MQTT, heißt in der App „Mit HomeAssistant verbinden“
Nicht zu empfehlen! Der Mini-Hub fällt sehr häufig aus!
Das stimmt
Habe auch 7 Rauchmelder,3 Co und 5 Wassermelder von XSense. Kann ich nur empfehlen
Erstgemeinte Frage, für was braucht man 5 Wassermelder?
Ist doch klar. Waschmaschine, Spülmaschine, Spüle.. das sind schonmal 3
Ok danke, dachte nicht das für jedes Gerät eins notwendig ist, sondern eher für den Raum.
Naja, wenn der Raum unter Wasser steht, dann brauche ich keinen Wassermelder
Kann der Wassermelder, wie jener von Homematic auch zwischen Feuchtigkeit und Wasser unterscheiden?
Finde ich im Keller recht hilfreich.
Eigentlich sollte seit Januar im X-Sense Account eine direkte Anbindung zu Home Assistant zur Verfügung stehen.
Über den Home Assistant kann man es natürlich dann bequem auch in das Apple Ökosystem einbinden.
Wie schon jemand schreibt kannst du das über mqtt machen.
Das ist deren Integrationsweg.
Ich empfehle die Rauchmelder von Frient. Top für Homeassistant Integration.