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Nachfolger setzt auf Matter

HomeKit-Rauchmelder von Meross im Abverkauf
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Meross nimmt seine alten HomeKit-Rauchmelder aus dem Programm. Die noch vorhandenen Lagerbestände werden zu deutlich reduzierten Preisen abgegeben. Mit dem Rabattcode ANB5YLU6 sinkt der Preis für das aus 3 Rauchmeldern und einem Hub bestehende Starterkit auf 59,99 Euro.

Meross Rauchmelder

Mit einem Stückpreis von 20 Euro handelt es sich um eine vergleichsweise günstige Lösung für Apple-Nutzer, die mit der Smarthome-Plattform des iPhone-Herstellers kompatible Rauchmelder suchen. Bei diesem Preis kann man auch über die Schwächen der Geräte hinwegsehen. Nicht ohne Grund hat Meross seine Rauchmelder umfassend überarbeitet. Das neue Modell MA151H sieht nicht nur eleganter aus und kommuniziert über Matter, sondern soll laut Hersteller auch ein ganzes Stück zuverlässiger arbeiten. Hier muss man allerdings für ein vergleichbares, aus drei Rauchmeldern und einem Hub bestehendes Set 89,99 Euro investieren.

Meross Rauchmelder Lieferumfang

Neues Modell mit Matter ab 27 Euro

Wer bereits einen Matter-Hub von Meross in Verwendung hat, kann einzelne Rauchmelder des Herstellers für 26,99 Euro erwerben. Der Meross-Hub unterstützt die Verbindung zu maximal 32 Geräten, dies können nicht nur Rauchmelder, sondern auch Klimasensoren, Wassermelder oder sonstige Geräte des Herstellers sein.

Meross Rauchmelder App

Rauchmelder mit App-Anbindung sind sicherlich kein Muss, können jedoch für ein deutlich besseres Sicherheitsgefühl sorgen. So kann man beispielsweise auch dann auf Alarme reagieren, wenn man selbst nicht vor Ort ist, und die Situation, sofern vorhanden, mit einer Kamera kontrollieren oder einen Nachbarn darum bitten zu prüfen, ob es sich um einen Fehlalarm oder tatsächlich um einen Notfall handelt.

Günstige Alternative von X-Sense

Bei uns haben lange Zeit die mittlerweile nicht mehr erhältlichen Rauchmelder von Nest sehr gute Dienste geleistet. Als Ersatz haben mittlerweile aber deutlich günstigere Geräte von X-Sense Einzug gehalten, die inzwischen seit mehr als zwölf Monaten absolut zuverlässig und ohne Fehlalarm arbeiten.

X-Sense setzt allerdings auf eine eigene App-Lösung. Wer Wert auf die Anbindung an Apple Home oder andere Smarthome-Plattformen legt, wird hier nicht fündig.

Produkthinweis
Meross WLAN Rauchmelder Vernetzt funktioniert mit Apple HomeKit, Smart Smoke Detector 3 St. Feuermelder mit Hub... Ausverkauf
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26. Mai 2026 um 15:58 Uhr von chris Fehler gefunden?


    12 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • X-Sense kann inzwischen lokales MQTT, heißt in der App „Mit HomeAssistant verbinden“

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  • Nicht zu empfehlen! Der Mini-Hub fällt sehr häufig aus!

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  • Habe auch 7 Rauchmelder,3 Co und 5 Wassermelder von XSense. Kann ich nur empfehlen

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  • Eigentlich sollte seit Januar im X-Sense Account eine direkte Anbindung zu Home Assistant zur Verfügung stehen.
    Über den Home Assistant kann man es natürlich dann bequem auch in das Apple Ökosystem einbinden.

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  • Ich empfehle die Rauchmelder von Frient. Top für Homeassistant Integration.

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