1Password unterstützt wieder Face ID und Touch ID in iOS-Safari

Der Passwort-Manager 1Password lässt sich seit dieser Woche auch auf dem iPhone wieder in vollem Umfang verwenden. Nach der Freigabe von iOS 16 mussten die Entwickler die Möglichkeit, die Safari-Erweiterung ihrer App mithilfe von Apples Gesichtserkennung oder dem Fingerabdrucksensor zu entsperren entfernen. Hintergrund waren offensichtlich Inkompatibilitäten mit der entsprechenden iOS-Schnittstelle. In der aktuellen Version 8.9.7 der 1Password-App sollte das Entsperren des Password-Managers mithilfe von Face ID oder Touch ID in Safari jetzt wieder in vollem Umfang möglich sein.

