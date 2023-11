1&1 ab Dezember mit eigenem Mobilfunknetz

Eigentlich wollte 1&1 bereits im September mit einem eigenen Mobilfunknetz starten. Mit etwas Verspätung steht der Startschuss hierfür nun wohl unumstößlich vor der Tür. Wie 1&1 mitteilt, kann deren hauseigenes 5G-Netz vom 8. Dezember an auch mit Smartphones genutzt werden.

Mit der Freischaltung für die Smartphone-Nutzung wird das 5G-Netz von 1&1 dann auch als voll funktionsfähig geführt. Die ursprüngliche Inbetriebnahme liegt bereits ein Jahr zurück, bislang war die Nutzung aber auf das 1&1-Angebot „5G zu Hause“ beschränkt.

1&1 startet damit neben der Telekom, Vodafone und O2 als vierter Netzbetreiber in Deutschland durch. Allerdings wird der im rheinland-pfälzischen Montabaur ansässige Konzern noch geraume Zeit auf enge Zusammenarbeit mit seinen Mitbewerbern angewiesen sein. Auch nach der Inbetriebnahme seines eigenen 5G-Netzes leitet 1&1 seine Kunden an Orten, an denen keine eigene Netzabdeckung gewährleistet ist, über das 2G/4G/5G-Netz von Telefónica Deutschland um.

Künftig Vodafone statt O2 als Roaming-Partner

Auf lange Sicht soll die Abhängigkeit von dem O2-Mutterkonzern allerdings verringert werden und verstärkt Vodafone als nationaler Roaming-Partner zum Einsatz kommen. Die Umstellung auf die Nutzung des Vodafone-Netzes soll im Sommer 2024 stattfinden, in der Folge will 1&1 dann die von Telefónica Deutschland beanspruchten Leistungen schrittweise verringern.

1&1 legt besonderen Wert auf die Feststellung, dass beim Aufbau des eigenen Mobilfunknetzes von Beginn an nur die neue Open-RAN-Technologie genutzt wird. Open RAN steht für „Open Radio Access Network“ und hat die Eigenschaft, dass man hier auf standardisierten Schnittstellen basierend die Produkte verschiedener Hersteller kombinieren kann. Traditionell wird die technische Ausstattung der Mobilfunknetze sonst von einzelnen Herstellern dominiert. 1&1 sieht den Standard in seiner Eigenwerbung auch als Möglichkeit, konsequent auf Komponenten chinesischer Hersteller zu verzichten.