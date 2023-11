Abrechnungssystem fehlerhaft: Spotify räumt Probleme ein

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify hat Probleme mit seinem Abrechnungssystem eingeräumt, über deren Auswirkungen ifun.de bereits am Mittwochabend berichten konnte.

„Zwangskündigungen“ im Family-Abo

So war es in den vergangenen Tagen mehrfach zu spontanen „Zwangskündigungen“ bei Nutzern der von Spotify angebotenen Familienkonten gekommen. Teilnehmer in sogenannten Spotify Premium Family Abonnements wurden von dem Streaming-Dienst plötzlich darüber informiert, dass der eigene Zugang aus dem zuvor verknüpften Familienkonto entfernt wurde.

Entsprechend verfügten betroffene Nutzer plötzlich nicht mehr über den Zugriff auf den vollen Funktionsumfang des Streaming-Dienstes, sondern mussten mit der abgespeckten Gratis-Version Vorlieb nehmen.

Zudem informierten begleitende E-Mails darüber, dass die Verantwortung für den Spotify-Ausschluss beim Inhaber des fraglichen Familien-Kontos zu suchen sei. Dieser „hat entweder das Premium-Abo gewechselt, selbst keinen Zugriff mehr darauf oder dich aus dem Premium Family-Abo entfernt“, erklärte Spotify hier.

Spotify räumt Probleme ein

ifun.de gegenüber hat eine Unternehmenssprecherin jetzt Probleme mit dem Abrechnungssystem eingeräumt. Derzeit sei man dabei, dieses zu untersuchen. Von dem geschilderten Fehlverhalten sollen laut Spotify lediglich deutsche Hörerinnen und Hörer betroffen sein. Der Konzern spricht in diesem Zusammenhang von einer „kleinen Anzahl“ betroffener Kunden, führt jedoch keine konkreten Zahlen an.

Immerhin: die kürzlich durchgeführten Preiserhöhungen, die dazu geführt haben, dass deutsche Anwender jetzt eine teurere Monatsgebühr zahlen als Spotify im Rest Europas veranschlagt, sollen nicht für die Probleme des Familienabos verantwortlich sein.

In der Bundesrepublik müssen seit der Preiserhöhung vom 2. Oktober 10,99 Euro für den Einzelzugang und 17,99 Euro für den Family-Zugang ausgegeben werden.

Spotify bietet Rückerstattungen

Wie erste ifun.de-Leser berichten, reagiert der Spotify-Support aktuell mit folgender Botschaft auf Fehlermeldungen betroffener Nutzer: