Zur Mücken-Saison: Heat it mit USB-C für iPhone 15 und Android

Kurzer Hinweis auf den Insektenstich-Erhitzer Heat it, den wir bereits vor rund zwei Jahren ausführlich vorgestellt haben. Der kleine Schlüsselanhänger ist nun auch in einer universellen USB-C-Ausgabe für iPhone 15 und Android-Smartphones erhältlich.

Zuvor war der Adapter in zwei unterschiedlichen Varianten entweder nur für Android-Geräte mit USB-C-Anschlüssen oder mit einem Lightning-Stecker für Apples iPhone erhältlich. Die USB-C-Modelle ließen sich jedoch nicht in Kombination mit dem iPhone 15 einsetzen.

Jetzt steht also auch eine universelle Variante zum Kauf bereit, die aktuell zum Stückpreis von 34,95 Euro angeboten wird, nur vier Gramm wiegt und sich einfach am Schlüsselbund mitführen lässt. Dabei handelt es sich jedoch noch nicht um die neue „Heat it Pro“-Serie, die Mitte März auf Kickstarter debütierte.

Erwärmt Stiche mit Energie vom iPhone

Solltet ihr bislang noch keinen Kontakt mit den Heat it-Steckern gehabt haben, dann lasst euch kurz abholen: Heat it lindert den Juckreiz nach Insektenstichen, indem die betroffene Hautpartie kurzzeitig erwärmt wird. Dies führt in der Regel dazu, dass der Juckreiz vollständig nachlässt.

Vorteil des Heat it im Gegensatz zu populären Geräten wie etwa dem BR 60 Insektenstichheiler von Beurer, der für 22 Euro angeboten wird: Die Heat it-Stecker beziehen ihre Energie direkt vom iPhone und lassen sich über die begleitende App des Anbieters konfigurieren.

Die Temperatur, die über die App eingestellt wird, kann zwischen 48 Grad und 53 Grad variieren, um auch für Kinder oder empfindliche Hautstellen geeignet zu sein.

Standardmäßig erwärmt das Gerät die Haut auf 53 Grad, während die Einstellung für Kinder die Temperatur auf 50 Grad senkt. Für besonders empfindliche Hautstellen kann die Temperatur um weitere zwei Grad reduziert werden, was den Einsatz bei Kindern ab vier Jahren ermöglicht.