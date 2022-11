Zukunft 2035: Hörspiel-Großprojekt angekündigt

Gerade in Zeiten in denen der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk wegen des teils verschwenderischem Umgangs mit Gebührengeldern in der Kritik steht, zeigt die abgestimmte Aktion gut, worauf sich eigentlich konzentriert werden sollte. Kultur, Bildung und Unterhaltung – dargeboten in halbwegs modernen Formaten.

Dafür haben alle ARD-Landesrundfunkanstalten in Kooperation mit dem Deutschlandradio eigene Hör-Visionen produziert, die im Laufe des kommenden Monats sowohl als Podcast als auch in der ARD Audiothek und auf den jeweiligen Hörfunksendern der Rundfunkanstalten angeboten werden sollen.

