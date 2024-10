Zavala Outliner: Geheimtipp für iPhone und Mac in Version 3.0

Die Weiterentwicklung der Zavala-Applikation für iPhone, iPad und Mac begleitet wir zwar schon einige Jahre. Unsere Bewertung des freien Projektes als ausgesprochener App-Store-Geheimtipp hat sich dabei bislang nicht geändert.

Nun hat die kostenfreie Outliner-App für iPhone, iPad und Mac mit dem Update auf Version 3.0 neue Funktionen und Verbesserungen erhalten, die eine weitere Empfehlung rechtfertigen.

Die App richtet sich an Nutzer, die ihre Notizen und Ideen in Form von Listen oder Gliederungen organisieren möchten. Sie erlaubt es, Einträge hierarchisch zu strukturieren, zu verschachteln, abzuhaken und zu kommentieren. Mit der vollständigen Integration von Apples iCloud können Dokumente synchronisiert und zwischen Geräten geteilt werden.

Verbesserte Benutzerführung

Mit dem neuen Update wurden mehrere Änderungen an der Benutzeroberfläche vorgenommen, die die Handhabung erleichtern sollen. So wurde das Kontextmenü für Zeilen überarbeitet, um eine konsistentere Bedienung zu ermöglichen. Neu hinzugekommen sind Befehle, die das Gruppieren und Sortieren von Zeilen ermöglichen. Zudem wurde das Verhalten des Cursors bei der Navigation durch unterschiedliche Zeilenlängen verbessert, was die Bedienung durch Pfeiltasten auf der Tastatur präziser macht.

Auch die Stabilität der App wurde optimiert. Durch die Einführung moderner Swift-Komponenten sollen vereinzelt beobachtete Abstürze reduziert werden. Darüber hinaus sollen Probleme mit den Schriftarteinstellungen, die ebenfalls zu Abstürzen bei einigen Nutzern führten, nicht mehr auftreten.

Besserer iCloud-Sync, neue Export-Optionen

Zavala verlässt sich zur Synchronisation auf Apples iCloud-Dienst und kann seine Dokumente zwischen allen Endgeräten im selben iCloud-Konto abgleichen sowie zur Zusammenarbeit mit anderen Nutzern teilen. Eine Neuerung in Version 3.0 ist, dass beim Kopieren von Gliederungen zwischen verschiedenen Accounts nun auch eingebettete Bilder übernommen werden. Außerdem wurde ein Problem mit dem Sync-Toolbar-Button behoben, der sich nun korrekt aktiviert oder deaktiviert, je nach Status der Synchronisation.

Zusätzlich bietet Zavala Funktionen zum Exportieren und Drucken von Gliederungen, wobei nun sichergestellt wird, dass die Reihenfolge der Einträge korrekt bleibt. Dies erleichtert die Ausgabe von umfangreicheren Dokumenten.

Zavala bleibt damit ein hilfreiches Tool für Nutzer, die eine einfache und flexible Lösung zur Organisation von Listen und Notizen suchen. Die App unterstützt den Austausch von OPML-Dateien und ermöglicht das Einbetten von Bildern, während sie gleichzeitig mit der Markdown-Syntax umgehen kann.