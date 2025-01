Zalando: Neues Plus-Programm, verkürzte Rückgabefristen

Der Onlinehändler Zalando stellt sein Bonusprogramm „Zalando Plus“ ab dem 20. Januar 2025 in Deutschland auf ein neues, punktebasiertes System um. Bereits im vergangenen Jahr wurden ähnliche Anpassungen in Spanien, Österreich und Frankreich vorgenommen. Mit dem neuen Modell entfallen die bisherigen Jahresgebühren für das Programm. Stattdessen sollen Kundinnen und Kunden durch Aktivitäten wie Einkäufe oder Newsletter-Abonnements Punkte sammeln und sich so Vorteile sichern können.

Jahresgebühren entfallen

Zalando zufolge wird das überarbeitete Programm in vier Stufen unterteilt. Die erreichten Level hängen von der gesammelten Punktzahl ab und schalten gestaffelte Prämien frei. Neben den bisherigen Vorteilen wie kostenfreiem Premiumversand und bevorzugtem Zugang zu bestimmten Artikeln sollen zusätzliche Angebote eingeführt werden. Dazu gehören unter anderem Geburtstagsgutscheine und Einladungen zu exklusiven Veranstaltungen.

Wie eine Zalando-Sprecherin gegenüber ifun.de angibt, sollen sich bestehende Plus-Mitglieder auf einen reibungslosen Übergang einstellen und werden, basierend auf ihrem bisherigen Einkaufsverhalten, direkt in das neue System eingegliedert. Darüber hinaus soll ihnen die zuvor gezahlte Jahresgebühr erstattet werden.

Verkürzte Rückgabefristen

Neben der Überarbeitung des Bonusprogramms passt Zalando auch die Rückgabefristen an. Ab dem 7. Januar 2025 gilt für neue Bestellungen in Deutschland, den Niederlanden und Italien eine verkürzte Rückgabefrist von 30 Tagen. In Spanien und Frankreich war diese Änderung bereits im Vorjahr umgesetzt worden. Bislang hatten Kunden teils bis zu 100 Tage Zeit für Rücksendungen.

Zalando begründet die Anpassung mit der Vereinheitlichung von Serviceleistungen innerhalb Europas. Gleichzeitig betont das Unternehmen, dass der Fokus weiterhin auf einem komfortablen Einkaufserlebnis liege. ifun.de gegenüber erklärt der Konzern:

Bei Zalando stehen unsere Kund*innen im Mittelpunkt von allem, was wir tun. Deshalb prüfen wir regelmäßig ihre Wünsche und Bedürfnisse und haben festgestellt, dass über 90 % der Retouren innerhalb der ersten 30 Tage erfolgen. Eine kürzere Rückgabefrist erhöht zudem die Verfügbarkeit von Artikeln für alle Kund*innen. Die Änderung der Retourefrist von 100 auf 30 Tage wird demnach voraussichtlich das Einkaufsverhalten unserer Kund*innen nicht wesentlich beeinflussen, sondern das Einkaufserlebnis für alle weiter verbessern. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, unsere Richtlinie entsprechend zu ändern und sind überzeugt, dass diese Anpassung für unsere Kund*innen von Vorteil sein wird.

Während Zalando die Umstellungen als Weiterentwicklung beschreibt, dürften Kunden die Veränderungen auch als wirtschaftlich motiviert betrachten. Die Umstellung auf ein punktebasiertes System könnte dazu beitragen, Online-Shopper zu häufigeren Käufen und Interaktionen zu bewegen. Ebenso könnte die Verkürzung der Rückgabefristen die Retourenquote senken und Kosten reduzieren.