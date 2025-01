Roborock will Roboter aufräumen lassen

Während SwitchBot bereits einen Schritt weiter denkt und seine Saugroboter zu einer Art „Hirn“ für multifunktionale Haushaltsroboter weiterentwickeln will, konzentriert sich Roborock weiter auf deren Grundfunktionen: Das neue Modell Roborock Saros Z70 ist mit einem Greifarm ausgestattet, der im Weg liegende Gegenstände beiseite räumen kann.

Auch Roborock nutzt die in Las Vegas angelaufene Elektronikmesse CES, um Neuzugänge für sein Produktportfolio anzukündigen. Aushängeschild ist hier zweifellos das neue Topmodell des Herstellers, zu dem es bislang aber weder einen Preis noch Informationen zur Markteinführung gibt. Zuvor soll mit dem Saros 10 erstmal ein Standardmodell ohne Greifarm in der neuen Produktreihe erscheinen, dessen Markteinführung für das erste Quartal 2025 geplant ist.

Greifarm für Socken und dergleichen

Der bei Nichtbenutzung im Gehäuse des Saros Z70 versteckte Roboterarm kann sich in alle Richtungen bewegen und mithilfe einer Greifzange Hindernisse anheben und versetzen. Das maximale Gewicht ist hier allerdings auf 300 Gramm begrenzt und es bleibt abzuwarten, wie gut der Roboter mit größeren Gegenständen wie Schuhen umgehen kann. Roborock nennt im Rahmen der Ankündigung einfacher zu handhabende Hindernisse wie Socken als Beispiel.

Per App lässt sich anweisen, ob der Roboter die Hindernisse nur anheben und am gleichen Ort wieder ablegen, oder sie an einen bestimmten Ort räumen soll. Dieser Vorgang kann dann standardmäßig oder nur auf gezielte Anweisung hin ausgeführt und jederzeit durch eine Notstopp-Taste abgebrochen werden.

Kamera und Sensoren im Arm

Für die Erkennung und Handhabung der Gegenstände ist der Roboter zusätzlich zu seinen Standardsensoren mit einer in den Arm integrierten Kombination aus Kamera und LED-Leuchte sowie weiteren dort platzierten Sensoren ausgestattet, die beispielsweise auch das Gewicht der Gegenstände erfassen.

Die größte Herausforderung dürfte sein, hier verlässlich zwischen jenen Objekten, die für das Verräumen freigegeben sind und weder zu groß noch zu schwer sind, von solchen zu unterscheiden, die an Ort und Stelle bleiben sollen.