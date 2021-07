YouTube Shorts: TikTok-Nachbau kommt Mittwoch nach Deutschland

Das schnelle Kopieren Erfolg versprechender App-Ideen und deren schamlose Integration als Features in den Funktionsumfang existierender Anwendungen hat das soziale Netzwerk Facebook hoffähig gemacht – mittlerweile lässt sich der Modus Operandi jedoch in den Produkten fast aller FAANG-Schwergewichte ausmachen.

Was der eigenen Dominanz perspektivisch schaden könnte wird entweder gekauft oder geklont.

Dies gilt auch für das unter Teenagern beliebte Kurzvideo-Format des unglaublich erfolgreichen Videodienstes TikTok. Unter dem Namen „YouTube Shorts“ soll dieses fortan auch auf Googles Video-Platform etabliert und kultiviert werden. Und zwar nicht nur in den USA, sondern, wie Google heute bestätigt hat, auch in Deutschland.

Spätestens ab 14. Juli verfügbar

So hat Google jetzt damit begonnen die Beta von YouTube Shorts in über 100 Ländern auszurollen und bietet das Feature damit erstmals auch in Deutschland an. In den neu verfügbaren Regionen sollen auch die Funktionen von YouTube Shorts weiter ausgebaut werden. Dazu gehören unter anderem die folgenden Funktionen.

Eigenen Videos lassen sich Texte hinzufügen, die an bestimmten Punkten eingeblendet werden.

Audio-Samples aus anderen Clips können in eigene Videos integriert werden.

Wer möchte kann Untertitel automatisch erstellen lassen.

Die sogenannte Shorts-Kamera gestattet aufnahmen von bis zu 60 Sekunden.

Zusätzlich zu den Aufnahmen der Shorts-Kamera können auch Videos aus dem persönlichen Foto-Archiv genutzt werden.

Aufnahmen der Shorts-Kamera können um Filter ergänzt werden.

Viele TikTok-Funktionen übernommen

Zudem sollen langfristig zahlreiche Effekte für die Erstellung eigener Shorts verfügbar sein. Um keine Urheberrechte zu verletzen, können Shorts-Nutzer aus einen großen Katalog lizenzfreier Tracks wählen, um die eigenen Clips musikalisch zu untermalen.

Laut Google wird die Shorts-Beta ab sofort ausgerollt und soll spätestens ab Mittwoch, 14. Juli, für alle Anwender in Deutschland verfügbar sein.

So in etwa: Ein YouTube Short