YouTube-App Yattee: Kurzbefehl öffnet Videos direkt

Dafür besucht ihr nach dem Download der Yattee-App deren Einstellungen und fügt im Bereich „Standorte“ > „Standorte Manifest“ diesen Link hinzu . Anschließend klickt ihr auf „Manifest nachladen“ und wählt euren Standort. Fertig. Sollte die Yattee-App dann irgendwann mal nicht mehr laden, besucht ihr die Einstellungen erneut und tippt auf „Zu einem anderen öffentlichen Ort wechseln“, was den Wechsel des verbundenen Servers zur Folge hat und vorhandene Probleme so aus der Welt schaffen sollte.

Der Open-Source-Download bietet dabei mehrere Funktionen an, die es in der offiziellen YouTube-Applikation nur gegen Bezahlung gibt, beziehungsweise solche, die in vergleichbarer Form gar nicht verfügbar sind. Dazu gehört unter anderem die Bild-in-Bild-Funktion, die das Weiterschauen (bzw. hören) von Videos auch im Systemhintergrund ermöglicht.

