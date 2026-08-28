XGODY N8 ausprobiert: Full-HD-Beamer mit Netflix und AirPlay

XGODY ist sich der zahlreichen Wettbewerber im Segment günstiger Full-HD-Projektoren offenbar bewusst und geht beim neuen XGODY N8 direkt über den Preis in den Markt. Über einen Aktionscode (7E34ADUT) wird der Nachfolger des beliebten N6 zum Start für 209,94 Euro angeboten.



XGODY N8: Lieferumfang mit Fernbedienung, Kabeln und Anleitung

Dafür bekommt man einen Full-HD-Projektor mit Whale OS als Softwarebasis, vorinstallierten Streaming-Diensten und Unterstützung für AirPlay. Ergänzt wird das Paket um Autofokus, automatische Trapezkorrektur und einen schwenkbaren Standfuß. XGODY bewirbt zudem eine Helligkeit von 1.200 ANSI-Lumen sowie die Verarbeitung von 4K-Inhalten.

Der N8 gehört nicht zu den kleinen Projektoren, die noch problemlos im Reisegepäck verschwinden. Mit rund 23,5 Zentimetern Kantenmaß und knapp 2,5 Kilogramm Gewicht ist das Gerät eher für den Wechsel zwischen Wohnzimmer, Schlafzimmer und Terrasse gedacht. Das Gehäuse besteht überwiegend aus weißem Kunststoff, macht aber einen stabilen Eindruck. Der integrierte Standfuß enthält Metallteile und trägt den Projektor sicher.

Bietet sich als AirPlay-Ziel im Heimnetzwerk an

Der Standfuß macht den Unterschied

Der Gimbal ist im Alltag eines der praktischsten Merkmale. Der Projektor lässt sich damit ohne zusätzliche Halterung nach oben neigen und kann eine Wand ebenso bespielen wie die Zimmerdecke. Gerade auf einem Nachttisch oder Sideboard entfällt damit das sonst übliche Unterlegen und Ausrichten. XGODY gibt einen Bewegungsbereich von 90 Grad an.

Nach einem Standortwechsel kümmert sich der N8 weitgehend selbst um die Bildgeometrie. Autofokus und automatische Trapezkorrektur reagieren schnell, auch seitlich versetzte Aufstellungen werden ausgeglichen. Wer das Gerät häufig umstellt, spart damit einige Handgriffe. Fokus und Bildgröße lassen sich bei Bedarf weiterhin manuell korrigieren.

Der Projektor lässt sich flexibel nach oben neigen

Die digitale Größenanpassung arbeitet zwischen 50 und 100 Prozent. Sie ersetzt keinen optischen Zoom, hilft aber, wenn der Projektor nicht näher an die Wand gestellt werden kann. Für eine dauerhafte Installation befinden sich unter den Gummifüßen zudem Gewinde zur Deckenmontage. Das Betriebssystem bietet dafür passende Bildausrichtungen.

Full HD statt echtem 4K

Das LCD-Panel arbeitet nativ mit 1.920 × 1.080 Pixeln. 4K-Material kann der N8 entgegennehmen und verarbeiten, dargestellt wird es jedoch immer in Full HD. Laut Hersteller wird zusätzlich HDR10+ dekodiert.

Bei der Bildqualität zeigt sich der N8 in einem abgedunkelten Raum von seiner besseren Seite. Farben wirken kräftig, der Kontrast ist für diese Geräteklasse ordentlich und auch große Bildflächen bleiben gut nutzbar. In unseren Praxistests konnten wir die gesamte Wohnzimmerwand bespielen, allerdings liefern kleinere Diagonalen naturgemäß eine größere Helligkeitsreserve.

Nahaufnahme: Die Projektionsoptik setzt den Fokus nach Bewegung automatisch

Bei der Schärfe fällt das Bild nicht unter allen Bedingungen gleich aus. Dem N8 lässt sich eine gute Schärfe bis in die Ecken bescheinigen. Je nach Aufbau lässt sich stellenweise jedoch trotz manueller Nachjustierung keine vollständig gleichmäßige Pixelschärfe erzielen. Für Filme fällt das weniger ins Gewicht als bei kleinen Schriften oder Desktop-Inhalten.

1.200 ANSI-Lumen mit Einschränkungen

XGODY gibt die Lichtleistung mit 1.200 ANSI-Lumen und das Kontrastverhältnis mit 5.000:1 an. Im Alltag hinterlässt der Projektor dennoch einen vergleichsweise hellen Eindruck. Bei eingeschalteter Zimmerbeleuchtung bleibt das Bild erkennbar, verliert aber sichtbar an Farbsättigung und Kontrast.

Video: Die Projektion bleibt auch bei Restlicht sichtbar

Für Filme am Abend oder Sportübertragungen in einem nicht vollständig abgedunkelten Raum reicht die Helligkeit gut aus. Ein Fernseher bleibt bei Tageslicht klar im Vorteil. Für Gartenabende bietet die Lichtreserve dagegen einen praktischen Nutzen, weil der Betrieb nicht erst bei vollständiger Dunkelheit beginnen muss.

Zwei Helligkeitsstufen stehen zur Verfügung. Im Standardmodus läuft der Lüfter angenehm zurückhaltend. Im helleren Modus steigt das Geräusch hörbar an. XGODY nennt 32 dB beziehungsweise 35 dB. Im Standardbetrieb tritt der Lüfter bei normalem Filmton meist in den Hintergrund, in wirklich stillen Momenten ist das Surren jedoch gut zu hören und verlangt eigentlich nach der Nutzung des integrierten Audioausgangs. Die integrierten Speaker sind für spontane Einsätze OK, für Filmabende sollte man auf Zusätzliches Audio-Equipment setzen.

Whale OS statt Streaming-Stick

Ein wesentlicher Unterschied zu vielen günstigen Projektoren steckt in der Software. Auf dem N8 läuft Whale OS mit 2 GB Arbeitsspeicher und 16 GB internem Speicher. Netflix ist offiziell zertifiziert und kann in 1080p genutzt werden. Auch YouTube, Prime Video und Disney+ stehen direkt zur Verfügung. Ein zusätzlicher Fire TV Stick oder Apple TV ist für die üblichen Streaming-Dienste daher nicht zwingend notwendig.

Whale OS: Die wichtigsten Streaming-Apps sind direkt vorinstalliert

Die Oberfläche reagiert im Alltag zügig und lässt sich mit der beiliegenden Bluetooth-Fernbedienung bedienen. Diese besitzt Direkttasten für mehrere Streaming-Angebote und unterstützt auch Sprachbefehle. Der App-Katalog ist umfangreich, sollte aber nicht mit einem vollständigen Google Play Store gleichgesetzt werden. Positiv fällt auf: Ein Nutzer-Account braucht Whale OS nicht, hier kann gleich nach dem Auspacken losgeschaut werden.

In Sachen Konnektivität stehen Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.4 zur Verfügung. Für die drahtlose Bildübertragung unterstützt der N8 laut Hersteller AirPlay, Miracast und ScreenCast. Bildschirmübertragungen funktionieren für Videos und Präsentationen ordentlich.

TV-Casting-App: Wer möchte kann das iPhone als Fernbedienung nutzen

Genug Anschlüsse für den Alltag

Auf der Rückseite des N8 finden sich ein HDMI-Eingang, ein USB-Port und ein 3,5-mm-Audioausgang. Über HDMI lassen sich Konsole, Computer oder externe Streaming-Hardware anschließen. USB-Speicher werden direkt eingebunden.

HDMI, USB und Audioausgang sitzen auf der Rückseite

Ein zweiter HDMI-Eingang wäre bei einer festen Heimkino-Installation hilfreich gewesen. Wer mehrere Zuspieler dauerhaft anschließen möchte, benötigt einen Umschalter oder AV-Receiver.

Die eingebauten Lautsprecher gehören zu den angenehmeren Überraschungen. Sie erreichen eine brauchbare Lautstärke, Sprache bleibt verständlich und für Nachrichten, Serien oder spontane Filmabende ist (je nach persönlicher Empfindlichkeit für das bereits angesprochene Lüftergeräusch) keine externe Audiolösung zwingend erforderlich. Klanglich fehlt es jedoch etwas an Klarheit. Für ein festes Heimkino bleibt eine Soundbar oder Lautsprecheranlage die bessere Wahl.

Wartungszugang statt gekapselter Optik

Auf der Unterseite sitzt eine verschraubte Serviceöffnung. Im Lieferumfang befindet sich passendes Reinigungszubehör (eine Handvoll übergroße Q-Tips), mit denen Staub im Inneren entfernt werden kann. Das ist praktisch, deutet aber zugleich darauf hin, dass die optische Einheit nicht vollständig gekapselt ist. Wer den N8 über längere Zeit nutzt, sollte daher gelegentliche Reinigung einplanen.

86 Watt im Betrieb: Der N8 lässt sich auch mit kleinen Powerstations betreiben

Zum Lieferumfang gehören außerdem Fernbedienung, HDMI-Kabel und Netzkabel. Zwei AAA-Batterien für die Fernbedienung müssen separat gekauft werden. Der Stromverbrauch wird mit etwa 90 bis 100 Watt angegeben, unsere Powerstation zeigt im Betrieb 86 Watt an

Für 209,94 Euro im Einführungsangebot (wie gesagt, mit dem Actionscode 7E34ADUT) bringt der XGODY N8 ein ungewöhnlich vollständiges Paket mit. Seine Stärken liegen weniger in einzelnen technischen Spitzenwerten als in der Kombination aus Full-HD-Bild, integriertem Streaming, automatischer Bildkorrektur, brauchbaren Lautsprechern und dem flexibel verstellbaren Standfuß.

Wer häufig zwischen Wand und Decke wechselt oder einen unkomplizierten Zweitprojektor für Schlafzimmer, Freizeitraum und gelegentliche Gartenabende sucht, bekommt damit eine passende Ausstattung. Für dauerhaft helle Räume, besonders anspruchsvolles Heimkino oder Gaming mit möglichst geringer Verzögerung bleiben höherpreisige Geräte die bessere Wahl.

Produkthinweis Xgody N8 Smart Beamer, 1200 ANSI Native FHD 1080P, 4K Unterstützt 209,94 EUR 259,99 EUR

https://www.youtube.com/watch?v=N4R-yItQ03w