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Taschenlampe lädt jetzt auch das iPhone

Wuben X1 Pro startet: 12.300 Lumen und Powerbank-Funktion
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11 Kommentare 11

Der Taschenlampenhersteller Wuben bringt die bereits angekündigte X1 Pro nun auch nach Deutschland. Das neue Modell richtet sich an Nutzer, die eine besonders hohe Lichtleistung benötigen und unterwegs zusätzlich mobile Geräte laden möchten.

Wuben Taschenlampen

Weiß: Die neue Wuben X1 Pro | Schwarz: Die Wuben X4

Mit einem integrierten Akku, USB-C-Anschluss und einer maximalen Helligkeit von bis zu 12.300 Lumen positioniert sich die X1 Pro deutlich oberhalb der kompakteren Modelle des Herstellers.

Auf ifun.de haben wir in den vergangenen Monaten mehrfach über die Wuben-Leuchten berichtet. Richtig begeistert hat uns die kompakte X4 Mini, die mit ihrem ungewöhnlichen Formfaktor, zahlreichen Lichtmodi, einer RGB-Leiste, Magnetfuß und der hervorragenden Verarbeitung auch Lust auf eine Taschenlampe macht, wenn man im gut beleuchteten Wohnzimmer sitzt.

Ein Kritikpunkt hatten wie damals jedoch: Die Lampe konnte zwar selbst per USB-C geladen werden, fungierte aber nicht als Powerbank und konnte keine angeschlossenen Geräte mit Energie versorgen.

Integrierte Powerbank mit USB-C-Ausgang

Genau hier setzt die neue X1 Pro an. Der fest verbaute Akku mit 9.600 mAh Kapazität lässt sich mit bis zu 30 Watt aufladen. Gleichzeitig kann die Taschenlampe angeschlossene Geräte über USB-C mit bis zu 15 Watt versorgen. Damit lässt sich nun auch das iPhone problemlos unterwegs nachladen.

Wuben X1 Pro Taschenlampe

Für Anwender, die regelmäßig längere Touren unternehmen oder die Lampe im Fahrzeug, auf Baustellen oder bei Outdoor-Aktivitäten einsetzen, erweitert dies den praktischen Nutzen deutlich. Die Stromreserve der Taschenlampe dient nicht mehr ausschließlich dem Betrieb der LEDs, sondern kann bei Bedarf auch als externe Energiequelle genutzt werden.

Hohe Lichtleistung erfordert aktive Kühlung

Technisch setzt Wuben auf leistungsstarke LEDs, die wahlweise einen breit streuenden Lichtkegel oder einen stärker gebündelten Fernstrahl erzeugen. Die maximale Lichtleistung von 12.300 Lumen liegt weit über dem Niveau klassischer Alltagslampen. Solche Werte erzeugen jedoch erhebliche Abwärme. Deshalb integriert Wuben bei der X1 Pro erstmals einen aktiven Lüfter, der die Elektronik und die LEDs kühlen soll.
Wuben X1 Pro Bento

Mit fast 400 Gramm bleibt die Lampe trotz ihrer Leistung vergleichsweise kompakt, fällt aber deutlich größer aus als die X4. Hinzu kommen ein wettergeschütztes Gehäuse nach IP65, Zubehör für Fahrradmontage und die Möglichkeit, die Lampe an Stativen oder Halterungen zu befestigen.

Die X1 Pro wird zum Preis von 139,99 Euro angeboten. Für die meisten Anwender dürfte die deutlich günstigere X4 die beim Hersteller derzeit für 59,99 Euro zu haben ist, weiterhin die ausgewogenere Wahl sein. Wer jedoch maximale Lichtreserven und eine integrierte Powerbank in einem Gerät sucht, erhält mit der X1 Pro nun eine nette Option.

Produkthinweis
WUBEN X1Pro Taschenlampe LED aufladbar, 12300 Lumen Taschenlampen extrem hell mit Spotlight Flutlicht und Stroboskop... 139,99 EUR


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21. Mai 2026 um 15:55 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    11 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Super Features, die mich echt ansprechen, aber ich komme mit der eckigen Form nicht klar, für mich muss eine Taschenlampe rund sein .. weiß auch nicht warum ;-)

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  • So weit ist es jetzt schon, dass ich dank so einem Video Bock auf eine Taschenlampe habe…! xD

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  • Habe die Lampe jetzt gut zwei Wochen im Einsatz. (Direkt bei Wuben bestellt)
    Bin sehr angetan. Sie liegt toll in der Hand und ist gut verarbeitet. Eine solch starke Leuchtkraft hab ich bei einem immer noch recht kompakten Teil nicht erlebt.
    Auf maximaler Stufe springt der Lüfter nach kurzer Zeit schnell an. Das stört aber absolut nicht.
    Sehr gut, gefällt mir, dass die Akkus austauschbar sind.
    Ich war schon ein Fan von der X4 – aber die X1pro ist nochmal eine Klasse für sich.

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  • Fahrradhalterung wäre ich vorsichtig … ich hatte immer meine kleine Fenix am Rad und hab mich gefreut das ich immer gut gesehen wurde … auch von der Polizei!
    Keine K Nummer = Ärger!

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  • Ich habe diese Lampe und sie ist tatsächlich gut aber bei weitem hat sie nicht diese 12,500 Lumen, die SK 05 pro ist kleiner und besser.
    Dennoch ist es eine interessante Lampe gerade mit der eckigen Form aber ganz ehrlich, schaut euch mal die SK, 05 pro an die ist der Hammer gibt eine stärke von 3500 Lumen an, stellt aber wuben Modell meiner Meinung nach in den Schatten. Ach ja, auch mit ihr kann man das Handy laden.

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  • Ich frage mich wie ich die am Fahrrad oder wandern nutzen soll bei Regen. Mit Lüftung ist die wohl nicht wasserdicht

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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