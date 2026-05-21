Wuben X1 Pro startet: 12.300 Lumen und Powerbank-Funktion

Der Taschenlampenhersteller Wuben bringt die bereits angekündigte X1 Pro nun auch nach Deutschland. Das neue Modell richtet sich an Nutzer, die eine besonders hohe Lichtleistung benötigen und unterwegs zusätzlich mobile Geräte laden möchten.

Weiß: Die neue Wuben X1 Pro | Schwarz: Die Wuben X4

Mit einem integrierten Akku, USB-C-Anschluss und einer maximalen Helligkeit von bis zu 12.300 Lumen positioniert sich die X1 Pro deutlich oberhalb der kompakteren Modelle des Herstellers.

Auf ifun.de haben wir in den vergangenen Monaten mehrfach über die Wuben-Leuchten berichtet. Richtig begeistert hat uns die kompakte X4 Mini, die mit ihrem ungewöhnlichen Formfaktor, zahlreichen Lichtmodi, einer RGB-Leiste, Magnetfuß und der hervorragenden Verarbeitung auch Lust auf eine Taschenlampe macht, wenn man im gut beleuchteten Wohnzimmer sitzt.

Ein Kritikpunkt hatten wie damals jedoch: Die Lampe konnte zwar selbst per USB-C geladen werden, fungierte aber nicht als Powerbank und konnte keine angeschlossenen Geräte mit Energie versorgen.

Integrierte Powerbank mit USB-C-Ausgang

Genau hier setzt die neue X1 Pro an. Der fest verbaute Akku mit 9.600 mAh Kapazität lässt sich mit bis zu 30 Watt aufladen. Gleichzeitig kann die Taschenlampe angeschlossene Geräte über USB-C mit bis zu 15 Watt versorgen. Damit lässt sich nun auch das iPhone problemlos unterwegs nachladen.

Für Anwender, die regelmäßig längere Touren unternehmen oder die Lampe im Fahrzeug, auf Baustellen oder bei Outdoor-Aktivitäten einsetzen, erweitert dies den praktischen Nutzen deutlich. Die Stromreserve der Taschenlampe dient nicht mehr ausschließlich dem Betrieb der LEDs, sondern kann bei Bedarf auch als externe Energiequelle genutzt werden.

Hohe Lichtleistung erfordert aktive Kühlung

Technisch setzt Wuben auf leistungsstarke LEDs, die wahlweise einen breit streuenden Lichtkegel oder einen stärker gebündelten Fernstrahl erzeugen. Die maximale Lichtleistung von 12.300 Lumen liegt weit über dem Niveau klassischer Alltagslampen. Solche Werte erzeugen jedoch erhebliche Abwärme. Deshalb integriert Wuben bei der X1 Pro erstmals einen aktiven Lüfter, der die Elektronik und die LEDs kühlen soll.



Mit fast 400 Gramm bleibt die Lampe trotz ihrer Leistung vergleichsweise kompakt, fällt aber deutlich größer aus als die X4. Hinzu kommen ein wettergeschütztes Gehäuse nach IP65, Zubehör für Fahrradmontage und die Möglichkeit, die Lampe an Stativen oder Halterungen zu befestigen.

Die X1 Pro wird zum Preis von 139,99 Euro angeboten. Für die meisten Anwender dürfte die deutlich günstigere X4 die beim Hersteller derzeit für 59,99 Euro zu haben ist, weiterhin die ausgewogenere Wahl sein. Wer jedoch maximale Lichtreserven und eine integrierte Powerbank in einem Gerät sucht, erhält mit der X1 Pro nun eine nette Option.