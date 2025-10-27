„Wo ist?“-Tracker von Ugreen kosten nur noch 5,50 Euro pro Stück

Nachdem wir bislang vergeblich darauf gewartet haben, dass Apple gemeinsam mit den neuen iPhone- oder Mac-Modellen auch eine neue Generation der AirTags vorstellt, ist vielleicht der eine oder andere Leser auf der Suche nach einer preisgünstigen Alternative. Zum Kauf der vergleichsweise teuren Original-AirTags würden wir angesichts der Tatsache, dass wohl spätestens im Frühjahr eine neue Generation erscheint, nur noch dann raten, wenn man diese deutlich unter dem offiziell von Apple angesetzten Preis von 39 Euro bekommt.

Als besonders günstige Alternative bietet sich gerade der FineTrack von Ugreen an. Ursprünglich mit einem Preis von 17,99 Euro pro Stück in den Verkauf gegangen, bekommt man den kleinen und optisch unserer Meinung nach sehr passablen Schlüsselanhänger über Amazon derzeit bereits für nur 21,99 Euro im Viererpack – also zum Preis von 5,50 Euro pro Stück.

Lediglich Nahbereichssuche fehlt

Der Tracker ist mit einem rundumlaufenden Bügel versehen, der nicht nur für nette Optik sorgt, sondern zugleich auch als Aufnahme für einen Schlüsselring dient. Für die Stromversorgung ist eine im Lieferumfang enthaltene und austauschbare Batterie vom Typ CR2032 verantwortlich, die laut Hersteller bis zu 24 Monate halten soll. Zudem liefert Ugreen verschiedene Aufkleber mit, ie offenbar dabei helfen sollen, die einzelnen Tracker voneinander zu unterscheiden. In der Praxis dürfte dies aber ohnehin durch die verschiedenen Schlüssel oder Gegenstände möglich sein, an denen die Tracker befestigt sind.

Der FineTrack von Ugreen wird wie ein AirTag in der „Wo ist?“-App von Apple integriert und findet sich dort im Bereich „Objekte“. Der Funktionsumfang ist weitgehend identisch mit dem Original, allerdings werden die den AirTags vorbehaltene Nahbereichssuche über Ultrabreitband und die Kompassansicht nicht unterstützt. Um einen in der Nähe befindlichen FineTrack zu orten, könnt ihr den kleinen Schlüsselanhänger allerdings piepen lassen.

AirTags bei Apple zu teuer

Wenn ihr dennoch lieber zum Original greifen wollt, solltet ihr die AirTags zumindest nicht bei Apple direkt kaufen. Apples offizielle Vertriebspartner bieten die Geräte zumeist deutlich günstiger an. Bei Amazon bezahlt man beispielsweise aktuell 31 Euro für einen einzelnen und 89 Euro für ein Set mit vier AirTags.