tigertones führt neue Tarife ein: DUO und FAMILY mit Status-Option

Die auf Kinder spezialisierte Hörspiel-Plattform tigertones hat ihre Tarifstruktur überarbeitet und setzt künftig auf zwei monatlich kündbare Abomodelle. Die bisherigen Prepaid-Tickets, die bislang für drei, sechs oder zwölf Monate erhältlich waren, laufen schrittweise aus.

Neu- und Bestandskunden müssen künftig zwischen den Tarifen DUO und FAMILY wählen, die sich in Preis, Leistungsumfang und auch Kundenservice unterscheiden.

Neue Preisstruktur ersetzt Prepaid-Tickets

Der DUO-Tarif richtet sich an Nutzer denen bis zu zwei Profile ausreichen. Er kostet monatlich 12,99 Euro und umfasst den Zugang zur gesamten tigertones-Audiothek sowie einen sogenannten Silber-Status. Dieser beinhaltet einen erweiterten Kundenservice mit Rückmeldung innerhalb von 18 Stunden an Werktagen. Der Preis setzt sich zusammen aus 11,99 Euro für den regulären Hörspielzugang und einem zusätzlichen Euro für die Status-Option.

Für größere Haushalte bietet tigertones den FAMILY-Tarif an. Dieser erlaubt bis zu fünf individuelle Profile auf ebenso vielen Geräten. Die monatliche Gebühr beträgt 14,99 Euro, aufgeteilt in 12,99 Euro für den Hörspielzugang und 2,00 Euro für den Gold-Status. In diesem Tarif erfolgt die Rückmeldung durch den Support innerhalb von zehn Stunden. Beide Abos enthalten eine werbefreie Nutzung, ausgenommen sind lediglich Podcasts.

Zum Vergleich: Bislang lag der effektive Monatspreis bei Nutzung des Einjahres-Tickets mit einem Gesamtpreis von 99,99 Euro bei rund 8,33 Euro.

Neue Preise derzeit noch „Aktionspakete“

Beide neuen Abos sind monatlich kündbar und richten sich sowohl an Nutzer der App als auch an Besitzer der Hörspielboxen des Anbieters. Neukunden erhalten 14 Tage kostenlosen Zugang, um das Angebot unverbindlich zu testen. Die bisherigen tigertones-Tickets behalten vorerst ihre Gültigkeit und können weiterhin eingelöst werden. Eine vollständige Umstellung auf das DUO- und FAMILY-Modell ist jedoch geplant.

Die neue Preisstruktur könnte sich zudem noch mal ändern. Aktuell beschreibt tigertones die Tarife als Aktionspakete, die zunächst bis zum 31. Dezember 2025 gelten sollen.