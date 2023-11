Mit „Wo ist?“: Aufladbare Geldbeutel- und Schlüsselfinder von Seinxon

Die Tatsache, dass man mit iOS 17 endlich seine AirTags und andere in der „Wo ist?“-App gespeicherte Objekte teilen kann, lässt uns über das Thema Schlüsselfinder nachdenken. Wenn man beispielsweise die Haus- oder Autoschlüssel gemeinsam mit anderen Mitbewohnern nutzt, waren die AirTags oder andere mit „Wo ist?“ kompatible Tracker bislang weitgehend aus dem Rennen, da nur jeweils eine Person danach suchen konnte und die anderen teilweise von „Ein AirTag folgt dir“-Meldungen genervt waren.

Die Möglichkeit zur gemeinsamen Nutzung macht hier vor allem auch Produkte wie die Schlüssel- und Dingefinder von Seinxon interessant. Anders als bei so gut wie allen sonstigen Produkten in dieser Kategorie sind hier nämlich keine Einwegbatterien, sondern wiederaufladbare Akkus verbaut. Besonders sinnvoll ist das im Zusammenhang mit Dingefindern in Kartenform. Hier kann man bei konkurrierenden Produkten nämlich nicht mal die Batterie tauschen, sondern muss die Geräte entsorgen oder kann sie höchstens beim Neukauf eines Nachfolgers des gleichen Herstellers in Zahlung geben.

Der Seinxon Wallet Finder ist im Rahmen der Black-Friday-Angebote für 29,99 Euro zu haben. Normalerweise wird das Zubehör für 10 Euro mehr angeboten. Mit der Größe einer Kreditkarte und gerade mal 1,6 Millimeter dick sollte das Zubehör in allen Geldbeuteln und Kartenbündeln seinen Platz finden.

Der integrierte Akku hält dem Hersteller zufolge bis zu sechs Monate lang durch. Anschließend müsst ihr nur die im Lieferumfang enthaltene Ladeklammer in der Schreibtischschublade wiederfinden, um den Akku für das nächste halbe Jahr zu betanken. Quasi als Bonus wirbt der Hersteller noch damit, dass der Seinxon Wallet Finder auch gegen ungewollte oder gar bösartige RFID-Kontakte abschirmt.

Die Integration in Apples „Wo ist?“-Universum erfolgt über Bluetooth 5.0. Damit lässt sich die Karte bis auf die Ultrabreitband-Nachsuche mit dem selben Funktionsumfang wie Apples AirTags verwenden und orten, inklusive der Möglichkeit, einen Signalton zum einfacheren Auffinden abzuspielen.

Scheckkartenformat und Mini im Bundle

Seinxon bietet aktuell auch andere, ebenfalls wiederaufladbare Karten mit „Wo ist?“-Kompatibilität zu reduzierten Preisen an. Das „Slim & Mini“-Bundle kombiniert einen Brieftaschen-Tracker mit einer als Schlüsselfinder verwendbaren Karte – beides wiederaufladbar – zum Preis von 43,99 Euro.