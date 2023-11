Congstar verdoppelt Datenvolumen – Telekom mit günstigen HomePods

Wir wollen kurz auf die Black-Friday-Angebote von Congstar hinweisen. Bestandskunden der Telekom-Tochter können ja schon seit vergangener Woche von den Sonderaktionen profitieren, jetzt stehen die Angebote auch für Neukunden zur Verfügung. Im Rahmen der Aktion gibt es unter anderem doppeltes Datenvolumen für die Congstar Allnet Flat M.

Konkret heißt das, dass Nutzer des Tarifs zum Preis von 22 Euro monatlich 44 statt 22 Gigabyte Datenvolumen erhalten. Zudem wird das enthaltene Datenvolumen dank der Option „GB+“ für jedes Jahr Vertragsdauer um weitere 5 Gigabyte erhöht.

Die Congstar Allnet Flat kommt mit integrierter Flatrate für Telefonie und SMS. Die Datennutzung ist standardmäßig auf das LTE-Netz und Geschwindigkeiten von maximal 50 Mbit/s begrenzt, kann aber gegen eine Zuzahlung von monatlich 5 Euro um eine 5G-Option erweitert werden.

Die Allnet Flat S von Congstar lässt sich im Rahmen der Sonderaktion mit 15 statt 8 Gigabyte Datenvolumen für 15 Euro im Monat buchen. Hier werden treue Kunden allerdings nur mit 1 Gigabyte zusätzlich für jedes Jahr der Vertragsdauer belohnt und die maximale Geschwindigkeit im LTE-Netz ist auf 25 Mbit/s begrenzt. Die 5G-Option für monatlich 5 Euro steht bei dieser Vertragsstufe ebenfalls zur Verfügung.

Telekom-Aktion mit HomePod mini und AirPods

Kunden der Telekom finden in dieser Woche in der MeinMagenta-App eine Reihe von attraktiven Zubehörangeboten. Für die AirPods-Aktion heute sind wir schon zu spät, unter anderem kommen hier in den nächsten Tagen aber auch noch der HomePod mini für 77 Euro und die AirPods 3 für 144 Euro.

Die Aktionsgutscheine sind allerdings immer in der Stückzahl begrenzt, sodass die besonders attraktiven Angebote nur für kurze Zeit zur Verfügung stehen dürften. Ergänzend dazu könnt ihr euch auf der Webseite der Telekom durch eine Reihe von weiteren Sonderaktionen klicken, in deren Rahmen es nicht nur vergünstigte Vertragsangebote, sondern auch preisreduzierte Hardware aus unterschiedlichen Kategorien gibt.