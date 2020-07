Withings „Health Mate“: Version 5.0 soll alles besser machen

Die von Withings herausgegebene App Health Mate präsentiert sich neu in Version 5.0. Das Update kommt überraschend und wird auch mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Der Anbieter von Gesundheitsprodukten hätte vielleicht besser daran getan, zunächst ein paar alte Baustellen abzuschließen und die App zudem vor der Freigabe ein paar deutschen Beta-Testern vorzulegen.

Doch zunächst zu den mit dem Update verbundenen Neuerungen. Withings krempelt in erster Linie den Home-Bildschirm um und das macht aus unserer Sicht auch Sinn. Statt einer Zeitleiste finden sich nun stets die neuesten Messungen aus den einzelnen Bereichen an oberster Stelle versammelt. Wer ältere Werte und eine Zeitleiste ansehen will, muss einen Schritt weiter springen.

Zudem verspricht Withings die Anzeige von sogenannten Gesundheitseinblicken direkt auf der Startseite. Die App will hier eine Zusammenfassung der aktuellen Werte mit medizinischen Informationen und Tipps kombinieren. Die Verfügbarkeit verspricht der Hersteller nach und nach für alle Nutzer, wer noch nichts sieht, solle sich nicht sorgen, die Gesundheitseinblicke würden in Kürze erscheinen.

Bleibt zu hoffen, dass dieses Versprechen eingehalten wird. Denn mit Blick auf die ebenfalls in der App angezeigten Gesundheits- und Fitnessprogramme ist Kritik angebracht. Die Option wurde teils über Jahre hinweg angezeigt, ohne jemals zu funktionieren. Die mit dem Update verbundene Umstrukturierung könnte hier Besserung bringen, den Beweis bleibt uns Withings vorerst aber noch schuldig.

Unverständlich ist in jedem Fall, wie man den prominent platzierten Menüpunkt „Home“ mit „Häuser“ übersetzen kann und es dieser irritierende Fehler bis in die finale Version der Anwendung schafft. Dazu kommt, dass auch die laut Withings verbesserte Health-Implementierung so ihre Tücken hat. Prüft nach dem Update unbedingt die Einstellungen diesbezüglich, so wie es aussieht, wird hier nämlich erstmal alles zurückgesetzt und muss neu aktiviert werden.

Grundsätzlich wäre Health Mate eine hervorragende App und die von Withings hergestellten Gesundheitsprodukte würden wir schon aus eigener Erfahrung heraus als sehr gut bezeichnen. Leider wird man aber im Bereich der App immer wieder mit nicht nachvollziehbaren Schlampereien konfrontiert. Hier sollte dringend nachgebessert werden.