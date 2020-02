Wieder da: 7-Euro-Schnellladekabel und passende Netzteile

Veelink bietet derzeit wohl die günstigsten Schnellladekabel für das iPhone an. Die USB-C-zu-Lightning-Strippen des Herstellers sind regelmäßig unter 8 Euro zu haben. So auch aktuell wieder. Per Gutscheincode lässt sich Preis für drei verschiedene Veelink-Kabel mit einem und zwei Metern Länge um 40 Prozent reduzieren.

Das einen Meter lange Veelink-Kabel von USB-C auf Lightning gibt es mit dem Gutscheincode W5FIFW5G in der Farbvariante Schwarz-Rot zum Preis von 7,19 Euro statt 11,99 Euro. Wer es dezenter in Silber mag, bekommt das Kabel mit dem gleichen Code für 7,99 Euro statt 12,99 Euro.

Mit zwei Metern Länge ist das Kabel ausschließlich in Schwarz-Rot erhältlich. Hier bezahlt ihr ebenfalls nach Eingabe des Gutscheincodes W5FIFW5G an der Amazon-Kasse nur 8,39 Euro statt 13,99 Euro.

Mit Guscheincode W5FIFW5G günstiger:

Produkthinweis Veelink USB C auf Lightning Kabel, 100cm lang, MFi-Zertifiziert, Unterstützt Schnellladen mit Typ-C PD Ladegeräte,... 7,19 Euro

Produkthinweis Veelink USB C auf Lightning Kabel, 100cm lang, MFi-Zertifiziert, Unterstützt Schnellladen mit Typ-C PD Ladegeräte,... 7,99 Euro

Produkthinweis Veelink USB C auf Lightning Kabel, 200cm lang, MFi-Zertifiziert, Unterstützt Schnellladen mit Typ-C PD Ladegeräte,... 8,39 Euro

Auch passende Netzteile im Angebot

Auch passende Netzteile werden gerade zum Sonderpreis angeboten. Das regulär 20,99 Euro teure 36W Dual Port USB Netzteil von Ugreen bekommt ihr mit dem Gutscheincode GREEN60468 und bei gleichzeitiger Aktivierung des 5%-Gutscheins auf der Produktseite für 15,94 Euro.

Aukey bietet sein 60W Power Delivery, USB-C Netzteil für 26,72 Euro und damit beinahe zum halben Preis an (Code T92IGJPY), das etwas kompaktere Aukey-Ladegerät mit 36 Watt gibt es immerhin mit 20 Prozent Preisnachlass und damit für 28,79 Euro (Code GS75XENI). Der Preisnachlass lässt sich bei diesen beiden Produkten auch durch Coupons unter der Preisanzeige aktivieren.