Forderungskatalog Smartphones: BSI will Diskurs mit Herstellern

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat heute einen Anforderungskatalog (PDF-Download) veröffentlicht, der auf knappen 10 Seiten Sicherheitskriterien und technische Anforderungen listet, die Smartphones im Auslieferungszustand und darüber hinaus erfüllen sollten.

Der Katalog soll nach Angaben des BSI Ausgangspunkt für einen öffentlichen Diskurs mit Herstellern und Erstausrüstern, Netzbetreibern und Zivilgesellschaft dienen.

Angestrebt ist die Beteiligung aller gesellschaftlichen Gruppen bei der Fortentwicklung der Anforderungen, die zukünftig in Richtlinien für die Erteilung des von der Bundesregierung geplanten IT-Sicherheitskennzeichens für Smartphones einfließen sollen.

BSI-Präsident Arne Schönbohm erklärt:

„Smartphones haben sich in den letzten Jahren zur Schaltzentrale entwickelt, über die wir immer mehr Alltagsvorgänge steuern und abwickeln. Unsichere Smartphones können somit sehr schnell sehr reale negative Auswirkungen haben. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten sich darauf verlassen können, dass ein Smartphone bereits beim Kauf eine Grundausstattung an IT-Sicherheit enthält, so dass sie die Möglichkeiten der Digitalisierung möglichst reibungslos nutzen können. Hersteller und OEM sind daher aufgerufen, die Geräte so sicher zu machen wie möglich, und zwar von Anfang an und über eine gewisse Nutzungsdauer hinweg. Unser Anforderungskatalog ist ein Wegweiser zu mehr Security-by-Design und Security-by-Default“