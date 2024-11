Wi-Fi 7: FRITZ!App WLAN zeigt Details zu MLO-Verbindungen

Die Anzahl der mit dem WLAN-Standard Wi-Fi 7 kompatiblen und auf dem Markt erhältlichen Geräte wächst beständig. So sind alle vier in diesem Jahr vorgestellten iPhone-16-Modelle mit Wi-Fi 7 kompatibel. Die Geräte unterstützen dabei die Kommunikation über 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz und sind auch mit der Funktion Multi-Link Operation (MLO) kompatibel. Hierbei werden der Datendurchsatz und die Zuverlässigkeit von WLAN-Verbindungen gesteigert, indem die Geräte gleichzeitig über mehrere Frequenzbänder kommunizieren.

Parallel zu den Endgeräten setzen auch neue WLAN-Router verstärkt auf die Unterstützung von Wi-Fi 7. Bei AVM werden derzeit die Fritz!Box-Modelle 6670 Cable, 7690 und 5690 Pro als kompatibel gelistet. Wenn ihr eines dieser Geräte besitzt und zudem mit Wi-Fi 7 kompatible Endgeräte wie beispielsweise ein neues iPhone im Haus habt, könnt ihr mithilfe der FRITZ!App WLAN jetzt zusätzliche Informationen zu deren Netzwerkverbindungen anzeigen.

Die WLAN-App von AVM ist in der neuesten Version 1.12.0 in der Lage, Detailinformationen zu Verbindungen anzuzeigen, bei denen der MLO-Standard zum Einsatz kommt. Bislang war die Anzeige solcher Informationen dem Abruf der FRITZ!Box-Informationen per Webbrowser vorbehalten.

WLAN-Gerät mit MLO-Unterstützung in der Liste „Bekannte WLAN-Geräte im Funknetz“

Probleme mit älteren Geräten möglich

Falls die Kombination aus einem mit MLO beziehungsweise Wi-Fi 7 kompatiblen FRITZ!Box-Modell und einem iPhone 16 bei euch bereits zum Einsatz kommt, dürft ihr gerne in den Kommentaren berichten. Hier sollten sich bei der Datenübertragung deutlich bemerkbare Verbesserungen einstellen.

Allerdings führt die Nutzung dem FRITZ!Box-Hersteller zufolge möglicherweise zu Verbindungsproblemen bei älteren WLAN-Geräten, weil hierfür die FRITZ!OS-Funktion „Sicherheitseinstellungen für den WLAN-Zugang auf eine erhöhte Kompatibilität für ältere WLAN-Geräte optimieren“ deaktiviert werden muss.

Weiterführende Infos zur Nutzung von MLO auf AVM-Geräten hat der Hersteller hier zusammengetragen.