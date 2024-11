Apple Music Classical kann jetzt CarPlay

Bei Apple Music Classical geht es mit kleinen Schritten voran. Mit der neu veröffentlichten Version 2.1 erweitert Apple seine App für klassische Musik um die Unterstützung von CarPlay und Siri. Auf die Möglichkeit, den Klassik-Ableger von Apple Music eigenständig auch auf dem Mac zu nutzen, warten wir jedoch weiterhin vergeblich.

„Apple Music Classical“ wurde vor anderthalb Jahren im März 2023 veröffentlicht und setzt ein Abonnement von Apple Music voraus. Die Anwendung richtet sich speziell an Apple-Nutzer, die sich ganz besonders an klassischer Musik erfreuen und ergänzt eine Reihe von Funktionen, über die Apple Music von Haus aus nicht verfügt.

Beispielsweise wird in „Apple Music Classical“ berücksichtigt, dass von vielen Werken unterschiedliche Einspielungen existieren und diese zudem teils unter verschiedenen Werksbezeichnungen bekannt sind. Auch sind an der Entstehung von klassischer Musik oft deutlich mehr Personen beteiligt, als bei anderen Musikrichtungen der Fall. Die Apple-App für klassische Musik will all diese Eigenheiten berücksichtigen und somit die Suche in dem laut Apple weltweit größten Katalog klassischer Musik erleichtern.

Mac-App fehlt weiterhin

Nachdem „Apple Music Classical“ zunächst ausschließlich auf dem iPhone gestartet ist, wird die App seit fast genau einem Jahr auch für das iPad optimiert und inzwischen auch für Android-Smartphones angeboten. Eine Mac-App oder auch die Möglichkeit zum Zugriff über den Webbrowser sind bislang Fehlanzeige.

Allerdings ist der Klassik-Katalog von Apple auch über die gewöhnliche Apple-Music-App und somit auch auf dem Mac verfügbar. Und weil beide Apps dieselbe Mediathek nutzen, wird die Klassik-Sammlung auch zwischen den Geräten synchronisiert. Somit sind nicht nur die standardmäßig in „Apple Music Classical“ vorhandenen Titel und Alben, sondern auch selbst erstellte Wiedergabelisten auch in der Music-App von Apple verfügbar.