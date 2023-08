Neu in iOS 17: Benachrichtigungen wenn man das iPhone bei „Nicht stören“ benutzt

Ihr findet die genannten Optionen, wenn ihr in den iPhone-Einstellungen unter iOS 17 den Bereich „Fokus“ auswählt und dort dann die Vorgaben für „Nicht stören“ öffnet. Die zusätzlichen Schalter verstecken sich hinter dem Eintrag „Optionen“. In den generellen Einstellungen für „Nicht stören“ lassen sich gezielt Personen und Apps festlegen, deren Mitteilungen man immer angezeigt bekommt.

Ihr könnt in diesem Bereich auch weitere Einstellungen vornehmen, um den „Nicht stören“-Modus zu verfeinern. So bietet sich hier die Möglichkeit, stummgeschaltete Mitteilungen auf dem Sperrbildschirm anstatt in der Mitteilungszentrale anzuzeigen oder auch die Badges mit der Zahl der ungelesenen Mitteilungen bei Apps auf dem Home-Bildschirm auszublenden. In der Erlaubnisliste geführte Apps werden von dieser Vorgabe übrigens ausgenommen.

iOS 17 bringt eine kleine Einstellung zurück, die nicht wenige iPhone-Besitzer seit der Einführung der Fokus-Funktion vor zwei Jahren vermissen. Der Modus „Nicht stören“ lässt sich jetzt wieder so konfigurieren, dass Mitteilungen angezeigt werden, während das iPhone in Verwendung ist.

