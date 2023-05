WhatsApp-Nachrichten lassen sich im Nachhinein bearbeiten

Hintergrund für die Neuerung ist wie bei anderen Angeboten aus dem Messenger-Bereich auch wohl vor allem der Gedanke, Nutzern eine Möglichkeit zu bieten, Tippfehler nach dem Absenden einer Nachricht noch schnell zu korrigieren. Gleichzeitig soll natürlich der Inhalt einer Nachricht nach Möglichkeit in Stein gemeißelt sein – der von WhatsApp eingeschlagen Mittelweg sieht vor, dass sich eine gesendete Nachricht nur in den ersten 15 Minuten nach ihrem Abschicken verändern lässt.

Insert

You are going to send email to