WhatsApp ermöglicht beschleunigte Wiedergabe von Sprachnachrichten

Mit dem neu veröffentlichten Update auf Version 2.21.100 will WhatsApp die Nutzung von Sprachnachrichten verbessern. Unterschiedliche Abspielgeschwindigkeiten können insbesondere beim Anhören von langen gesprochenen Mitteilungen für Vorteile sorgen.

Statt der bislang nur in Originalgeschwindigkeit möglichen Wiedergabe von Sprachnachrichten kann man die Aufnahmen jetzt auch mit anderthalbfacher oder doppelter Geschwindigkeit abhören. Hierzu müsst ihr während der Wiedergabe auf die Geschwindigkeitsanzeige rechts neben dem Abspielbalken tippen. Dort kann man jetzt während der Wiedergabe zwischen den Tempostufen 1x, 1,5x und 2x wählen.

WhatsApp will zudem die sogenannten @-Erwähnungen in Gruppenchats deutlicher machen. So wird in der Chatliste bei Gruppenchats jetzt ein @-Symbol angezeigt, wenn man darin erwähnt wird oder jemand auf eine persönliche Nachricht geantwortet hat.