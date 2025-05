Wero-PRO startet mit Testphase: Schnelle Zahlungen per App

Bereits seit Februar 2025 bieten Volksbanken und Raiffeisenbanken mit Wero-PRO eine digitale Bezahlmöglichkeit speziell für Einzelunternehmer und Kleingewerbetreibende an. Über die bereits etablierte VR Banking App können Nutzerinnen und Nutzer nun auch gewerbliche Zahlungen entgegennehmen – ganz ohne Bargeld oder zusätzliche Geräte.

Wero-PRO erweitert das bestehende Angebot um Funktionen, die laut den Banken den geschäftlichen Alltag erleichtern sollen. Zahlungen lassen sich direkt über das Smartphone anfordern oder empfangen. Kundinnen und Kunden können den Betrag etwa durch Scannen eines QR-Codes begleichen oder über das Adressbuch der App überweisen. Eine individuelle Kennzeichnung jeder Transaktion – etwa zur besseren Zuordnung – ist möglich.

Testzeitraum bis Ende Mai

Das Angebot kann bis einschließlich 31. Mai 2025 kostenlos ausprobiert werden. Voraussetzung ist ein Onlinebanking-Zugang sowie die Nutzung der VR Banking App in Kombination mit der Freigabe-App VR SecureGo plus. Nach Ablauf der Testphase sollen die Konditionen je nach Bankhaus variieren.

Zum Start sind noch nicht alle angekündigten Funktionen verfügbar. So ist die automatische Bereitstellung einer monatlichen Transaktionsübersicht erst für Juni vorgesehen. Weitere Ausbauschritte – wie die Nutzung von Wero-PRO im Onlinehandel oder an stationären Verkaufsstellen – seien laut Anbietern ebenfalls in Vorbereitung.

Wero-PRO auf einen Blick Kennzeichnung im Adressbuch Nutzerinnen und Nutzer mit aktiviertem Wero-PRO werden im Adressbuch der App entsprechend gekennzeichnet.

Referenzvergabe Bei Zahlungsvorgängen kann eine individuelle Referenz – etwa als Text oder Nummer – vergeben werden, optional auch mit Emojis.

Transaktionsbeleg Jede Wero-PRO-Zahlung wird durch einen digitalen Beleg bestätigt. Dieser ersetzt keine Rechnung oder Quittung.

Automatische Zahlungserinnerung Offene Zahlungsanforderungen werden nach 3, 7, 14 und 28 Tagen automatisch erneut angestoßen.

Abrechnungsübersicht (ab Juni 2025) Zum Monatsende erhalten Wero-PRO-Nutzer eine PDF-Zusammenfassung ihrer Transaktionen im elektronischen Postfach.

Zahlungswege Zahlungen erfolgen über QR-Code oder durch Auswahl eines Kontakts im App-Adressbuch.

Kosten Die Nutzung von Wero-PRO kann nach der Testphase gebührenpflichtig sein. Die Konditionen legt die jeweilige Bank fest.

Nicht jedes Konto ist für die Nutzung geeignet. Der Einsatz beschränkt sich aktuell auf einzelne Privat- oder Geschäftskonten, die gewerblich genutzt werden. Gemeinschaftskonten und juristische Personen sind bislang ausgeschlossen.

Wero-PRO ist Teil des europäischen Zahlungsdienstes Wero, der bereits in mehreren Ländern zur Anwendung kommt. Ziel sei es, eine europaweit einheitliche Plattform für mobile Zahlungen zu schaffen – sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Bereich.