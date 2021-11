Weihnachtspost: Letzter Einwurf für die mobile Briefmarke

Die heute bekanntgegebenen Termine der Post gelten entsprechend auch für eigene Bestellungen. Wer also noch vorhat bei Online-Versendern zu ordern, die ihre Ware per DHL auf die Reise schicken, braucht es nach dem 20. Dezember nicht mehr zu probieren.

Was Briefe und Postkarten angeht, bleibt noch etwas mehr Zeit. Hier ist der Einwurf sogar noch bis zum 22. Dezember möglich – allerdings müsst ihr es rechtzeitig vor der Briefkastenentleerung am letzten Mittwoch vor Heiligabend schaffen.

Der späteste Versandtermin für Paket und Päckchen liegt in diesem Jahr auf dem 20. Dezember, also den Montag vor Weihnachten. Das Datum gilt dabei ausschließlich für innerdeutsche Sendungen.

Die Deutsche Post hat heute auf die Stichtage hingewiesen, zu denen die diesjährige Weihnachtspost spätestens im Briefkasten am Eck eingeworfen beziehungsweise in der nächsten Packstation abgegeben werden muss, um ihre Empfänger noch rechtzeitig zu erreichen.

