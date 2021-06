Wassersperre auf der Apple Watch ein- und ausschalten

Die immer wiederkehrende Frage nach der Wasserdichtigkeit der Apple Watch muss man mit einem „Nein“ beantworten. Die Apple Watch ist zwar wasserabweisend, aber nicht wasserdicht. Auf diese Weise stiehlt sich Apple aus der Verantwortung, sollte beim Baden mit der Uhr doch mal ein Missgeschick passieren. Apple sagt , dass man die Apple Watch Series 2 und neuer für Aktivitäten in seichtem Wasser und auch beim Duschen nutzen kann, die Uhr allerdings nicht beim Sporttauchen, Wasserski oder bei anderen Wasseraktivitäten mit hohen Geschwindigkeiten oder in tieferen Gewässern verwendet werden sollte. Zudem sei die Wasserbeständigkeit nicht dauerhaft und könne mit der Zeit abnehmen.

Mit der Wassersperre besitzt die Apple Watch eine praktische Funktion, die zugleich vor Fehlbedienung schützt und dafür sorgt, dass die Lautsprecherfunktion nicht durch Wasserreste eingeschränkt wird. Der Apple Support erinnert mit einer kurzen Videoveröffentlichung an diese besonders in den Sommermonaten hilfreiche Funktion, ganz gleich ob ihr nur ein wenig planschen seid oder euch aktiv in Sachen Wassersport betätigt.

