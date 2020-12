WarnWetter-App des DWD bietet iOS-Widgets an

Die WarnWetter-App des Deutschen Wetterdienstes ist uns immer wieder eine Empfehlung wert. Aktuell gibt die Veröffentlichung von Version 3.2 und damit verbunden auch die Verfügbarkeit verschiedenen iOS-Widgets Anlass dazu.

Mit der aktuellen Version der WarnWetter-App könnt ihr euch iOS-Widgets in zwei verschiedenen Größen und mit unterschiedlichem Inhalt auf den Home-Bildschirm holen. So stehen wahlweise eine Eintages-Kurfrist-Prognose oder die aktuellen Wetterdaten zur Verfügung, wer länger im Voraus planen will, kann eine Wettervorschau für die nächsten vier Tage einblenden.

Die Vorhersage-Infos werden jeweils für einen ausgewählten Ort oder alternativ auch den aktuellen Standort angezeigt. Will man die aktuellen Wetterdaten anzeigen, so liefert wahlweise eine ausgewählte oder die nächst liegende Messstation die gewünschten Werte.

Über die Widgets hinaus bringt die neue Version der App Verbesserungen für die Kartendarstellung. Hier können als weitere Niederschlagsarten jetzt Hagel, Graupel und Schneeregen angezeigt werden. Zudem besteht die Möglichkeit zur Warnung vor geringfügiger Glätte und die Entwickler berichten von zahlreichen kleineren Verbesserungen, beispielsweise der Verfügbarkeit zusätzlicher Einheiten für die Windstärke.

Die WarnWetter-App wird im Basisumfang kostenlos angeboten, für die Vollversion werden per In-App-Kauf 1,99 Euro fällig. Dieses Preismodell ist die Folge einer Klage des konkurrierenden Online-Portals WetterOnline: