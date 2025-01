Vor TikTok-Sperre: Chinas Instagram stürmt die Charts

Mit der drohenden Sperre von TikTok in den USA, die schon in der kommenden Woche durchgesetzt werden könnte, rückt eine bislang noch weitgehend unbekannte, chinesische App in den Fokus: Xiaohongshu, international auch mit dem Spitznamen “RedNote” versehen.

Die App, die als chinesisches Instagram-Pendant gilt, belegt aktuell Platz 1 unter den kostenlosen Apps im US-amerikanischen App Store und führt auch in Deutschland die Kategorie der sozialen Netzwerke an. Der plötzliche Erfolg könnte mit der viralen Verbreitung der App unter TikTok-Nutzern zusammenhängen, die Xiaohongshu als zukünftige Alternative zur TikTok bewerben. Bei TikTok selbst soll man derzeit über einen möglichen Verkauf an Elon Musk nachdenken.

Shopping und Social Media

Xiaohongshu kombiniert Elemente aus Social-Media-Apps wie Instagram mit Funktionen, die an Pinterest erinnern, und integriert zusätzlich umfangreiche Shopping-Möglichkeiten. Seit der Gründung 2013 hat die Plattform vor allem in China eine junge, weibliche Zielgruppe angesprochen. Nach Angaben des auf Startup spezialisierten Nachrichtenportals Techcrunch soll Xiaohongshu derzeit rund 300 Millionen monatliche Nutzer zählen, von denen fast 80 Prozent Frauen sind.

Das nächste TikTok?

Xiaohongshu ist wirtschaftlich zudem solide aufgestellt: Das Unternehmen erhielt bisher knapp eine Milliarde US-Dollar an Risikokapital von großen Investoren wie Tencent (den WeChat-Machern) und Alibaba (Chinas Amazon). Zuletzt wurde es mit 17 Milliarden US-Dollar bewertet.

Ob Xiaohongshu eine langfristige Alternative zu TikTok wird, hängt von vielen Faktoren ab. Insbesondere die Entwicklung der politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen in den USA dürfte entscheidend sein. Dass sich nahezu unbekannte iPhone-Applikationen aus China über Nacht an die Spitze der globalen Charts setzen können, unterstreicht das Fallbeispiel jedoch eindrucksvoll.