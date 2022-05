Von Apple patentiert: iPhone-Hüllen mit Sonderfunktionen

Das amerikanische Patent- und Markenrechtsamt, USPTO, hat ein neues Apple-Patent veröffentlicht, das Experimente des Konzerns mit funktionalen iPhone-Schutzhüllen dokumentiert. Die erst im Januar des laufenden Jahres von Apple eingereichte und jetzt vom USPTO zur Einsicht freigegebene Patentschrift setzt sich mit dynamischen Benutzeroberflächen auseinander, die auf Basis erkannter Zubehörkomponenten angezeigt werden.

In dem 40-seitigen Dokument beschreiben Apples Ingenieure dann unter anderem induktive Ladegeräten und konventionelle iPhone-Schutzhüllen, die beim Kontakt mit einem iPhone die Darstellung einer bestimmte Oberfläche provozieren bzw. die übliche Darstellung gegen eine speziell angepasste austauschen.

Ein Beispiel: Bestimmte Fotohüllen könnten die Darstellung der Kamera-Applikation verändern. Besitzt eine Schutzhülle bereits eine gesonderte Taste, mit der sich neue Schnappschüsse anfertigen lassen, könnte das virtuelle Pendant des Auslösers aus der Benutzeroberfläche der Foto-Applikation verschwinden, sobald das Vorhandensein der Schutzhülle erkannt wurde.

Ein weiteres Beispiel zeigt ein induktives Ladegerät, das vom iPhone als Schlafzimmer-Ladegerät erkannt wird und ebenfalls zu entsprechenden Verhaltensänderungen des Gerätes führen könnte. Fokus-Modus einschalten, optimiertes Laden aktivieren.

Zudem sind auch Abbildungen mit ausgesparten Displaybereichen zu sehen, wie wir sie etwa bereits von Apples MagSafe-Lederhüllen kennen, die die Farbe eingesteckter Geräte bereits erkennen und die Zeitanzeige entsprechend anpassen.

Auch Sportarmbänder, die mit der Darstellung extragroßer Userinterface-Elemente offenbar eine leichtere Bedienung eingesteckter iPhone-Modelle ermöglichen sollen, lassen sich in der Patentschrift ausmachen.

Wie immer ist unklar, ob Apple hier nur grundlegende Produktideen schützt oder an konkreten Neuprojekten arbeitet, die in kurzer Zeit zu spannenden Hardware-Veröffentlichungen führen werden.

In der Einleitung der Patentschrift heißt es:

A system may include an electronic device that includes an enclosure having a transparent cover. […] In response to detecting the near-field wireless communication antenna, the electronic device may be configured to switch from the first graphical user interface to the second graphical user interface.