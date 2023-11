Von AirPods Pro bis App-Zahnbürste: Die Top-100 Black-Friday-Deals

Der Online-Händler Amazon begleitet seine Black-Friday-Woche in diesem Jahr mit einer täglich aktualisierten Übersicht der 100 nachgefragtesten Black-Friday-Deals. Die Top-100-Angebote sind auf einer eigenen Sonderseite zusammengestellt und werden, wenig verwunderlich, von Amazons hauseigener Hardware dominiert.

Neben dem neuen Echo Pop und dem praktischen Echo Dot mit Uhr, sind hier vor allem die unterschiedlichen Fire-TV-Geräte gelistet. Doch auch Apple ist in der Übersicht gut positioniert. Sowohl das iPad der zehnten Generation als auch das Magic Keyboard haben es in die Top 100 geschafft, dürften im Volumen aber bei weitem nicht an die AirPods Pro der zweiten Generation mit USB-C-Ladecase herankommen.

Die neueste Ausgabe der geräuschunterdrückenden In-Ears von Apple wird im Laufe der Black-Friday-Woche für nur 239 Euro angeboten – ein wirklich guter Preis. Ebenfalls nachgefragt ist die zweite Generation des Apple Pencil, der momentan für unter 100 Euro zu haben ist.

Unter den Publikumslieblingen ebenfalls vertreten: die App-Zahnbürste Oral-B iO Series 10 Plus Edition, die wir uns auf ifun.de Ende des vergangenen Jahres ausführlich angeschaut haben. Das Gerät, das damals mit einem Listenpreis von 600 Euro in den Markt startete und aktuell von der Stiftung Warentest mit dem Urteil „sehr gut“ ausgezeichnet wurde, ist zum Black Friday für nur noch 299 Euro erhältlich.

Was uns jedoch gewundert hat, ist die Tatsache, dass es die smarte Wetterstation von Netatmo nicht unter die Top-100-Angebote geschafft hat. Ist die smarte Wetterstation mit App-Anbindung als so genanntes „Angebot des Tages“ heute doch für nur 99 Euro erhältlich und damit so günstig wie schon lange nicht mehr.

Wir vermuten, dass der Heat It – Insektenstichheiler für das iPhone am morgigen Tag in den Top 100 gelistet sein wird. Statt 40 Euro geht der kleine Stecker für die Lightning-Buchse des iPhones momentan für nur noch 32 Euro über den Tresen.