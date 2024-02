Vodafone: CallYaDigital mit 20 GB drei Monate lang gratis

Vodafone bietet den Tarif CallYaDigital für Neukunden aktuell drei Monate lang kostenlos an. Um den zeitlich begrenzt verfügbaren Vorteil zu erhalten, müsst ihr wie im Screenshot unten abgebildet bei der Kartenbestellung lediglich den Gutschein-Code „BONUS60“ eingeben.

Bei CallYaDigital handelt es sich um einen Prepaid-Tarif von Vodafone, der sich ohne Vertragsbindung alle vier Wochen kündigen lässt, die Kündigungsfrist beträgt jeweils einen Monat. Regulär fallen hier alle vier Wochen 20 Euro Gebühren an, für die man dann neben 20 GB im Tarif enthaltenen Datenvolumen eine Telefon-Flat in alle deutschen Netze sowie eine SMS-Flat in alle deutschen Mobilfunknetze erhält.

EU-Roaming ist bei CallYaDigital standardmäßig enthalten. Anrufe von Deutschland in andere EU-Netze werden mit 9 Cent pro Minute berechnet, SMS in andere EU-Netze kosten jeweils 7 Cent. Bei Gesprächen und SMS-Nachrichten in Mobilfunknetze außerhalb der EU fallen teilweise höhere Gebühren an.

Klassische SIM per Post oder sofort als eSIM

Die Buchung von CallYaDigital ist sowohl mit einer klassischen SIM-Karte als auch mit einer eSIM möglich. Die zuletzt genannte Option hat den Vorteil, dass die der Aktivierungscode für die digitale SIM-Karte per E-Mail verschickt wird und der Vertrag in der Folge sofort nutzbar ist.

Das im Tarif enthaltene Datenvolumen lässt sich sowohl über 5G als auch im LTE-Netz verwenden. Als maximal mögliche Datenübertragungsraten nennt Vodafone hier 300Mbit/s im Download und 100 Mbit/s im Upload. Nach Verbrauch des Inklusivvolumens wird in beide Richtungen auf 64 kbit/s gedrosselt, es sei denn, ihr macht von den Optionen zum Nachkauf von Datenvolumen Gebrauch – hier gibt es 500 MB für 2,99 Euro, 1 GB für 4,99 Euro und 4 GB für 9,99 Euro.

Boni für Nummernmitnahme und Vodafone-Kunden

Vodafone zielt mit diesem Angebot natürlich auf Neukunden und nicht zuletzt auch Wechselwillige Nutzer, die aktuell bei einem anderen Anbieter unter Vertrag sind. Wer seine Rufnummer mitbringt, erhält einmalig 10 Euro Guthaben auf die SIM-Karte gebucht. Internet-, Festnetz- oder TV-Kunden von Vodafone bekommen bei einer CallYa-Buchung dauerhaft alle vier Wochen 1 GB zusätzliches Datenvolumen gutgeschrieben.

Alle Infos und das Formular zur Bestellung findet ihr hier bei Vodafone.