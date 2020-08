VOCOlinc VS1 HomeKit-Tür-Fensterkontakte jetzt erhältlich

Der Zubehörhersteller VOCOlinc bietet jetzt auch mit HomeKit kompatible Tür-Fenster-Kontakte in Deutschland an. Preislich liegt der VOCOlinc VS1 bei 24,99 Euro, das Doppelpack wird für 44,99 Euro angeboten. Somit zählen die VOCOlinc-Sensoren zu den preisgünstigsten Produkten aus dieser Kategorie, die sich direkt an HomeKit anbinden lassen.

Die neuen Sensoren verfügen über eine integrierte Status-LED und werden gemeinsam mit einem kleineren Kontaktstück geliefert. Beides muss dann jeweils am Tür- bzw. Fensterrahmen und dem bewegten Objekt angebracht werden. Für die Stromversorgung sorgt eine integrierte CR2032-Batterie, die dem Hersteller zufolge bis zu sechs Monate durchhält.

Die neuen Tür-Fenster-Sensoren von VOCOlinc funken über Bluetooth 5.0. Damit zusammenhängen wollen wir auf die möglichen Einschränkungen bei der Verwendung hinweisen. Um den Funktionsumfang zu erhalten ist darauf zu achten, dass sich ein HomeKit-Hub wie Apple TV oder der HomePod oder aber ein iOS-Gerät in Bluetooth-Reichweite befindet.