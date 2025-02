„Visuelle Intelligenz“ per Knopfdruck auch mit dem iPhone 15 Pro

Das neue iPhone 16e verzichtet auf die mit den Standard- und Pro-Modellen des iPhone 16 eingeführte Taste für die Kamerasteuerung, soll Apples KI-Angebot „Apple Intelligenz“ aber dennoch in vollem Umfang unterstützen. Also mussten sich Apples Entwickler eine andere Möglichkeit einfallen lassen, den direkten Start der Funktion „Visuelle Intelligenz“ zu ermöglichen, der bei den „großen“ iPhone-Modellen durch langes Drücken der Sondertaste ausgelöst wird..

Die naheliegende Lösung war es, der auch beim iPhone 16e vorhandenen Aktionstaste einen zusätzlichen Verwendungszweck zu spendieren. Statt der bisher elf verfügbaren Funktionen bekommt die Taste mit der Option „Visuelle Intelligenz“ nun einen zwölften Verwendungszweck.

Angesichts dessen liegt natürlich die Frage auf der Hand, ob Apple diese Funktion auch beim iPhone 15 Pro ermöglicht. Dieses September 2023 vorgestellte Apple-Telefon ist nämlich ebenfalls noch in der Lage, die Funktionen von „Apple Intelligence“ zu nutzen, hat aber wie das iPhone 16e keine Taste für die Kamerasteuerung.

Apple hat nun gegenüber dem Blogger John Gruber bestätigt, dass auch das iPhone 15 Pro in der Lage sein wird, die Funktion „Visuelle Intelligenz“ über die Aktionstaste zu aktivieren. Die Funktion werde mit einem kommenden Softwareupdate bereitgestellt. Möglicherweise handelt es sich dabei ja bereits um das nächste iOS Update mit der Versionsnummer 18.4, dessen erste Beta Versionen wir täglich erwarten. Mit iOS 18.4 kommt aller Wahrscheinlichkeit nach auch die Möglichkeit, seine KI-Funktionen im weiteren Sprachen, darunter Deutsch, zu testen.

Was ist „Visuelle Intelligenz“?

Unter „Visueller Intelligenz“ versteht Apple die Möglichkeit, verschiedene mit der iPhone-Kamera verbundene Funktionen von „Apple Intelligence“ direkt zu aktivieren. Man drückt dabei die dieser Funktion zugeordnete Taste und richtet die Kamera auf ein Objekt, über das man mehr erfahren möchte oder mit dem man interagieren will.

Im Handbuch für iOS 18 führt Apple verschiedene Beispiele zu dieser Funktion auf, so kann man sich beispielsweise Informationen zu Tieren und Pflanzen anzeigen lassen, Termine auf Plakaten direkt in den Kalender übernehmen oder sich Informationen zu ausgewählten Objekten per Google-Suche anzeigen lassen.

Standardmodelle des iPhone 15 fallen raus

Wir wollen in diesem Zusammenhang noch mal daran erinnern, dass diese Information ausschließlich das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max betrifft. Die beiden Standardmodelle aus dieser iPhone-Generation lassen sich nicht mit „Apple Intelligence“ verwenden. Apple begründet dies mit der eingeschränkten Leistungsfähigkeit der Geräte.