LED-Pflanzenlicht mit App-Anbindung von BBSolar ausprobiert

Die LED-Pflanzenlampe von BBSolar haben wir anlässlich ihrer Markteinführung kurz vorgestellt. Mittlerweile haben wir das Gerät auch ausprobiert und können einen kurzen Erfahrungsbericht ergänzen.

Grundsätzlich lässt sich gleich einmal sagen, dass die Lampe einen gut verarbeiteten Eindruck macht und vor allem auch sehr ansprechend aussieht – letzteres ist nicht bei allen Pflanzenlampen der Fall. Die Lampe besteht aus einer kräftigen Klammer, mit deren Hilfe man sie in einem Fensterbrett oder auch am Regal befestigen kann, und zwei flexibel verstellbaren und mit LED-Leisten bestückten Schwanenhälsen.

Auf den beiden Lichtleisten finden sich jeweils 69 einzelne LEDs, davon 94 weiße, 24 rote, 14 blaue und sechs „fernrote“. Mit dieser Kombination bringt es die Lampe auf eine Gesamthelligkeit von 2.500 Lumen und ermöglicht es, auf die unterschiedlichen Wachstumsstadien der Pflanzen optimierte Farbspektren darzustellen.

Hier sind wir dann auch gleich bei der App-Anbindung. Bei der Lampe ist zwar ein Ein-Aus-Schalter ins Anschlusskabel integriert, die optimierte Abstimmung der Beleuchtung erfolgt jedoch mithilfe einer zugehörigen App. Die Netzwerkverbindung erfolgt dabei über WLAN und einen Punktabzug gibt es dafür, dass man ein Benutzerkonto anlegen muss, um die Lampe per App anzusteuern.

Beide Leuchtarme unterschiedlich konfigurierbar

Um eine möglichst einfache Verwendung zu ermöglichen, hält die App eine Auswahl verschiedenster Pflanzenarten bereit, die man den beiden Leuchten zuordnen und auf dieser Basis dann auch eine optimale Ausleuchtung erreichen kann. Dabei kann man nicht nur beide Seiten der Lampe unterschiedlich ansteuern, sondern zudem auch die jeweils passende Wachstumsphase auswählen. Ergänzend lässt sich die automatische Beleuchtung an die lokale Zeitzone und an den Aufstellort anpassen, also beispielsweise ob die Pflanzen am Fenster oder in einer dunklen Ecke stehen.

Die in der App vorhandene Pflanzenbasis lässt mit ihrem Umfang von rund 100 Pflanzen etwas zu wünschen übrig. Dementsprechend wichtig ist auch die Möglichkeit, die Art der Beleuchtung und die zugehörigen Zeiten komplett manuell einzustellen.

Die Anpassungsmöglichkeiten sind dabei extrem vielseitig, so kann man nicht nur die Art und Weise der Beleuchtung anpassen, sondern auch deren Helligkeit, Start- und Laufzeiten an die eigenen Anforderungen abstimmen.

Sonderpreis und Rabattcode

Bei uns kümmert sich die Pflanzenlampe von BBSolar aktuell darum, dass die frisch ausgesäten Küchenkräuter auf dem Fensterbrett genug Licht bekommen. Alternativ dazu kann die Lampe auch in einer dunklen Zimmerecke gute Dienste leisten und sollte sich etwas höher angebracht auch zur Aufzucht von größer wachsenden Pflanzen eignen.

Prime-Kunden von Amazon bekommen aktuell einen Preis von 36,99 Euro angezeigt. Ansonsten kostet die Lampe derzeit 42,99 Euro. Beide Preise werden mit dem Rabattcode 53YYGWHA an der Kasse um 5 Prozent reduziert.