Video-App „Riveo“ wird für kurze Zeit als Vollversion verschenkt

Bei ihrem Start hatte die Videoeffekt-App Riveo ausschließlich verschiedene kostenpflichtige Abo-Modelle angeboten und wurde daher von uns eher verhalten bewertet. Mittlerweile ist die Anwendung auch als Einmalkauf erhältlich, den man aktuell sogar kostenlos freischalten kann. Beachtet in diesem Zusammenhang aber unbedingt aber unbedingt, dass es sich hierbei um eine zeitlich begrenzte Aktion handelt und der reguläre Kaufpreis in Höhe von 149,99 Euro in Kürze wieder aktiv sein wird.

Ergänzend wollen wir vorab auch noch darauf hinweisen, dass sich die Freischaltung auf die Pro-Versionen der App bezieht, die Verwendung von KI-Features jedoch nicht enthalten ist. Wer dies benutzen will, muss mit den separat erhältlichen „AI-Münzen“ arbeiten.

Die „Warnungen“ oben beiseite gestellt, präsentiert sich „Riveo“ als leistungsfähige und vielseitige Anwendung für die Bearbeitung von Videos. Die hier verfügbaren Effekte sollen dabei unterstützen, abwechslungsreiche und außergewöhnliche Videos zu erstellen.

Während es dank der aktuellen Gratisaktion möglich ist, „Riveo“ einfach mal auszuprobieren und damit vielleicht das eine oder andere Video für den privaten Bereich zu erstellen, richtet sich die App eigentlich an professionelle Anwender, die ihre Ergebnisse beispielsweise regelmäßig auf sozialen Medien veröffentlichen. Hierfür kann man unter mehr als 100 verschiedenen Spezialeffekten wählen, die Videosequenzen mit Farbkorrektur- und Effektfiltern belegen, animierte Texte und Sticker oder Übergänge hinzufügen und seine Videos mit lizenzfreien Sounds unterlegen.

Die fertigen Videos können an den gewünschten Verwendungszweck angepasst in verschiedenen Qualitätsstufen aus „Riveo“ exportiert werden. Die App erlaubt die Bereitstellung in 720p für soziale Medien oder in 1080p-Qualität für den Fernseher zu Hause. Als höchste Qualitätsstufe ist der Export in 4K-Qualität mit 60 Bildern pro Sekunde möglich.