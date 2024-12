iPhone-Scanner „QuickScan“ lässt sich auch übers Kontrollzentrum starten

Der Dokumenten-Scanner QuickScan hat sich mit dem Update auf Version 8.3 mal wieder eine Erwähnung verdient. Allem voran lässt sich der Scan-Vorgang jetzt direkt über ein Symbol im Kontrollzentrum oder die Aktionstaste der neueren iPhone-Modelle starten.

Ganz so oft, dass wir die App über die Aktionstaste starten müssen, benutzen wir QuickScan zwar nicht, aber das eigene Symbol im Kontrollzentrum ist auf jeden Fall eine hilfreiche Erweiterung. Am besten kombiniert man das Ganze dann mit den in QuickScan verfügbaren Export-Favoriten, so kann man die neuen Scans direkt nach dem Erfassen weiterverarbeiten und exportieren.

Im Zusammenhang mit den Export-Favoriten gibt es nun auch die Möglichkeit, sogenannte „Export-Gruppen“ zu erstellen. Diese lassen sich wie ein einzelner Export-Favorit verwenden, bündeln jedoch mehrere Export-Favoriten gleichzeitig. Zum Beispiel kann man auf diese Weise einen Scan in OneDrive speichern, während gleichzeitig eine E-Mail mit dem erfassten Dokument im Anhang vorbereitet wird.

Über diese Neuerungen hinaus wurde auch die allgemeine Benutzererfahrung optimiert. Zu den hier integrierten Verbesserungen gehört auch die Überarbeitung der Funktion „PDF-Abmessungen“, die nun größere Flexibilität bei der Konfiguration von Seitengrößen für PDF-Dokumente bietet.

QuickScan zeigt sich zudem für Apples hierzulande noch nicht verfügbares KI-System „Apple Intelligence“ vorbereitet. Auf unterstützten Geräten können die Schreibwerkzeuge von „Apple Intelligence“ direkt in der Textvorschau von QuickScan verwendet werden.

Kostenlos nutzbar, aber Spenden erwünscht

QuickScan lässt sich kostenlos laden und dann auch in vollem Umfang benutzen. Allerdings ist der Entwickler auf die freiwillige Unterstützung seiner Nutzer angewiesen. Diese können sich für die fortlaufende Arbeit und die daraus resultierenden regelmäßigen Funktionserweiterungen mithilfe von in verschiedener Höhe als In-App-Kauf verfügbaren Spenden bedanken. Die App weist nach jeder Verwendung explizit auf diese Option hin.