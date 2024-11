Verborgene Videoschätze: iPhone-Uploads aus vergangenen Zeiten

Zwischen 2009 und 2012 ermöglichte Apple uns iPhone-Nutzern den YouTube-Upload neuer Videos direkt aus der Fotos-Applikation von iOS. Von iOS 3 (damals noch iPhone OS) bis iOS 6 stand Anwendern dafür die Funktion „Send to YouTube“ zur Verfügung, daran erinnert Ben Wallace und lädt auf eine Reise zu längst vergangene Zeiten ein.

So führte die unkomplizierte Upload-Funktion nicht nur zu einem starken Anstieg der täglichen Video-Uploads – der Verkaufsstart des iPhone 3GS sorgte allein in der ersten Woche für einen Anstieg der Smartphone-Uploads um 400 Prozent – sondern auch zu einer ganzen Flut an Videos, die ohne den einfachen Sofort-Upload vielleicht nie auf Googles Videoplattform YouTube gelandet wären.

Das vorübergehende Vorhandensein der Funktion führte zu einer Vielzahl neuer YouTube-Videos, die nach dem standardisierten Dateinamenmuster „IMG_XXXX“ benannt wurden, das Apple für alle Fotos und Videos verwendet. Diese unauffälligen Namen, wie „IMG_0001“ oder „IMG_2909“, erschweren die gezielte Suche nach Inhalten, sodass zahlreiche dieser Videos nur schwer auffindbar sind.

Viele der hochgeladenen Inhalte wurden wahrscheinlich versehentlich oder ohne Bewusstsein über ihre öffentliche Sichtbarkeit.

Einblick in private Momente

Eine einfache Suche nach „IMG_XXXX“ auf YouTube – die Platzhalter könnt ihr dabei beliebig ersetzen – eröffnet eine Vielfalt alltäglicher Aufnahmen, die nicht für ein breites Publikum inszeniert wurden und oft private Momente aus einer Zeit zeigen, in der es TikTok noch nicht gab und Videos auf Twitter so gut wie keine Rolle spielten.

Häufig handelt es sich um kurze Clips von Konzerten, Familienfeiern oder Sportveranstaltungen. Die Videos sind oft unbearbeitet und zeigen Momentaufnahmen aus dem Leben unbekannter Menschen vor etwas mehr als zehn Jahren. Heidis spielende Katze etwa hatte bei unserem ersten Aufruf nur einen Aufruf:

Die „IMG“-Videos bieten Einblicke in eine Zeit, in der neue Videos oft noch ohne Hintergedanken geteilt wurden und erinnern an die Anfänge von Social Media. Wer hier in Erinnerungen (anderer) schwelgen möchte, kann sich in der nächsten Mittagspause einfach mal durch die angezeigten Suchergebnisse klicken. Geburtstage eignen sich übrigens hervorragend, um eine Nummer für das Suchfeld zu bestimmen.