Netflix Moments: Screenshots an der DRM-Schranke vorbei

Wer auf seinem iPhone schon mal probiert hat, ein Bildschirmfoto während eines laufenden Netflix-Videos zu erstellen, der wird schnell festgestellt haben, dass das iPhone lediglich einen schwarzen Schnappschuss in der persönlichen Fotobibliothek ablegt. Grund dafür, ist das digitale Rechtemanagement mit dem Netflix aktiv verhindert, dass Aufnahmen oder Screenshots der eigenen Inhalte angefertigt werden können.

Ausnahme für virale Momente

Dies führt allerdings auch dazu, dass neue Netflix-Produktionen auf viele virale Momente verzichten müssen? Die DRM-Vorkehrungen behindern nämlich keine Content-Piraten, sondern vor allem Serienfans, die mal eben ein Bildschirmfoto ihrer neuen Lieblingsserie in sozialen Netzen teilen wollten. Damit ist nun Schluss.

Netflix hat mit „Moments“ eine neue Funktion eingeführt, die Nutzern auf iOS und bald auch auf Android die Möglichkeit geben soll, bestimmte Szenen ihrer Lieblingsserien und -filme dauerhaft zu speichern, erneut anzusehen und mit anderen zu teilen.

Über den „Moments“-Button am unteren Bildschirmrand der Netflix-App sollen Szenen wie beispielsweise die unten abgebildete Kuss-Szene zwischen Colin und Penelope in „Bridgerton“ oder die letzten Momente von Barb in „Stranger Things“ festgehalten werden können.

Die gespeicherten Szenen werden im persönlichen „My Netflix“-Tab abgelegt und sind jederzeit abrufbar. Sollten Nutzer die Serie oder den Film erneut starten, beginnt die Wiedergabe auf Wunsch genau an der zuvor markierten Stelle.

Die gespeicherten „Moments“ lassen sich direkt über die App auf verschiedenen sozialen Netzwerken wie Instagram und Facebook teilen. Nutzer können entscheiden, ob sie eine Szene sofort nach dem Speichern teilen oder aus ihrem „My Netflix“-Tab nachträglich auswählen und veröffentlichen möchten.

Die neuen Moments sollen es Netflix-Abonnenten erleichtern, ihre persönlichen Lieblingsmomente mit anderen zu teilen.