VanMoof startet Service- und Vertriebsnetzwerk

Der E-Bike-Anbieter VanMoof hat sein im vergangenen Jahr angekündigtes Partnernetz gestartet. Zu Beginn umfasst das Angebot 50 Reparatur- und Servicestandorte in sieben Ländern in Europa, immerhin 13 davon sind in Deutschland zu finden.

Eine Übersicht aller VanMoof-Partner lässt sich als Liste und in Kartenform hier auf der Webseite des Anbieters abrufen. Wer in München wohnt, hat gleich die Wahl zwischen drei verschiedenen Partnern, in Berlin finden sich zwei Werkstätten aber sonst sieht es in Deutschland zu weiten Teilen recht mager aus.

VanMoof versucht Neustart

VanMoof hat bewegte Zeiten hinter sich. Das Unternehmen war im vergangenen Jahr vorübergehend zahlungsunfähig und wurde daraufhin von der McLaren-Tochter Lavoie übernommen. Unter der neuen Firmenführung soll es für das Unternehmen nun wieder bergauf gehen. Ein wichtiger Bestandteil der neuen Firmenstrategie ist der Aufbau des eigenen Vertriebs- und Servicenetzes. Anstatt die Besitzer seiner Fahrräder ausschließlich direkt zu betreuen, stattet VanMoof jetzt lokale Werkstätten mit den notwendigen Werkzeugen, Kenntnissen und Ersatzteilen aus. Auch der Vertrieb der Fahrräder soll von den lokalen Partnern mit übernommen werden.

Begleitend dazu will VanMoof nicht nur neue Fahrräder entwickeln, sondern auch die Schlüsselkomponenten und Ersatzteile seiner Räder so verbessern, dass sich Reparaturen einfacher und schneller durchführen lassen.

Das Portfolio von VanMoof wird darüber hinaus auch um das Angebot von Elektro-Tretrollern erweitert. Eine Variante der Lavoie-Scooter soll unter der Marke VanMoof bis zum Sommer in den Handel kommen.

Startpartner von Apples „Wo ist?“

VanMoof zählt zu den Pionieren von Apples „Wo ist?“-Integration. Als Apple das Netzwerk vor drei Jahren für die Produkte von Drittanbietern geöffnet hat, zählten die Fahrräder von VanMoof neben einem Schlüsselfinder von Chipolo und den Soundform-Ohrhörern von Belkin zu den Premierenprodukten.