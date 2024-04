Signal: Spitzname und „Erinnerungs-Infos“ zu Kontakten hinzufügen

Ein schneller Hinweis für Signal-Nutzer, die den Infotext zur neu veröffentlichten Version 7.8 der Signal-App für iOS nicht zur Kenntnis genommen haben. Die Messenger-App macht es euch jetzt einfacher, die mit euch kommunizierenden Kontakte zuzuordnen.

Signal unterstützt jetzt Spitznamen und Notizen für alle Menschen, mit denen man auf Signal chattet. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese in den Telefonkontakten gespeichert sind oder nicht.

Die Vorteile der Möglichkeit, einem Kontakt um einen Spitzname zu ergänzen, der dann anstelle des vollen Namens in der Chat-Liste angezeigt wird, müssen wohl nicht groß erklärt werden. Im gleichen Bildschirm, in dem ihr den Spitznamen vergebt, könnt ihr euch zudem auch Notizen zu dem Kontakt machen. Kommentare wie „Der Däne, den ich am Flughafen in San Francisco kennengelernt habe“ können als Gedächtnisstütze agieren, wenn der Kontakt nach einiger Zeit plötzlich wieder euer Augenmerk erhält.

Um diese Informationen zu hinterlegen, öffnet ihr die Einstellungen zum jeweiligen Kontakt (in der Chat-Liste auf den Namen tippen) und öffnet dann das Menü „Spitzname“. Hier könnt ihr einen Vor- und Nachname sowie eine Notiz hinterlegen. Ihr müsst dabei übrigens nicht zwingend sowohl einen Vor- als auch einen Nachnamen eingeben. Es genügt, wenn ihr nur das Feld für den Vornamen ausfüllt, die hier gemachte Eingabe wird dann in der Chat-Liste anstelle des tatsächlichen Namens angezeigt.

Alle Infos Ende-zu-Ende-verschlüsselt

Die Signal-Entwickler betonen, dass auch diese zusätzlich zu den Kontakten hinterlegten Informationen den Schutz der Privatsphäre genießen und mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung versehen sind, die wie alle sonstigen Inhalte in Signal durch die biometrische Entsperrung des jeweiligen Geräts beziehungsweise durch die Eingabe der Signal-PIN geschützt sind.

Die neue Funktion steht nach Installation der neuesten App-Version auch auf allen anderen von Signal unterstützten Plattformen zur Verfügung.