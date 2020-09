Universe in a Nutshell: Kurzgesagt-App setzt in Relation

Der YouTube-Kanal Kurzgesagt ist euch sicher schon mal über den Weg gelaufen. Auf YouTube gehört der Channel zu den größten Wissenschaftskanälen und versucht komplexe Themen, nachvollziehbar animiert, auf den Punkt zu bringen. Das Leitmotiv der in München ansässigen Macher: „Wir wollen das Wissenschaft schön aussieht. Weil sie schön ist.“

Seit wenigen Tagen bietet das Team Kurzgesagt nun auch die iOS-Applikation Universe in a Nutshell im App Store an, die bislang leider ausschließlich mit englischen Texten antritt, sich aber unglaublich viel Mühe dabei gibt, das von den Videos bekannte Konzept auf die Multi-Touch-Displays von iPhone und iPad zu bringen.

Die Anwendung konzentriert sich auf die Größe der Dinge, die uns umgeben und ist mehr interaktives Experiment für (kleine) Endecker, denn trockenes Kompendium. So bietet sich die Kurzgesagt-App auch nicht zum Nachschlagen von Zahlen und Fakten an, sondern präsentiert ihre Inhalte auf einer schier unendlich scrollbaren Leinwand, die von 10^-35m bis 10^26m reicht.

Als Nutzer beginnt man die Exkursion in bekannten Bereichen und startet mit einer Skala, die 10 Meter abdeckt und unter anderem Mensch, Elefant, Giraffe und ein Haus zeigt. Tippt man die angebotenen Objekte an, zeigt die App kurze Info-Tafeln, die museumsähnliche Wissensschnipsel präsentieren. Beispiel Elefant: Hier informiert die App darüber, dass diese im Schnitt 3,96 Meter messen, allerdings auch bis zu 12 Tonnen auf die Waage bringen können – also so viel wie 8 Autos oder 180 Menschen.

Der Clou der App: Wird ein Finger aufgelegt und leicht nach links bzw. rechts bewegt, verändert sich die Skala in größere bzw. kleinere Bereich. Elefanten und Giraffen weichen Flugzeugen, Pyramiden, Gebirgen, Asteroiden, Ländern, Planeten, Nebeln und Universen. In die andere Richtung führt die Reise an Reiskörnern, und Salzkristallen, Insekten, Bakterien und Zellen vorbei bis hin zu Atomen, Protonen und Quarks.

Die App setzt in Relation und darf mit einem Bilderbuch verglichen werden, dessen Konsum sowohl mit als auch ohne Kinder Spaß macht, allerdings nicht über einen besonders hohen Wiederspielwert verfügt.

Das jüngste Video der Macher spielt mit dem Thema, das auch die App besetzt: