Ultimate Ears Epicboom: Neuer Bluetooth-Speaker kann schwimmen

Ultimate Ears bietet den neuen Lautsprecher zum Preis von 379,99 Euro zur Bestellung an. Ab dem 22. September soll der Verkauf auch auf andere Anbieter erweitert werden, in diesem Rahmen dürfte dann auch der Preis erstmals ein wenig sinken.

Ultimate Ears hat mit dem Epicboom einen neuen Bluetooth-Lautsprecher im Programm, der sich in Richtung des Hyberboom einsortiert, jedoch mit 360-Grad-Klang und erweiterter Wasserfestigkeit punkten will: Der Epicboom ist schwimmfähig und nach IP67 auch gegen bis zu 30 Minuten langes Untertauchen in Wasser geschützt. Auch sollen dem Gerät Stürze aus bis zu einem Meter Höhe nichts anhaben können.

