Typos: iPhone-App als Tastatur für die Apple Vision Pro

Die Texteingabe auf der Apple Vision Pro ist über eine virtuelle Tastatur zwar möglich, allerdings alles andere als komfortabel, da die einzelnen Buchstaben hier mühsam anvisiert werden müssen, bevor diese auch „gedrückt“ werden können.

Typos is now available on the App Store for free! 🚀 It lets Apple Vision Pro users use their iPhone as a keyboard.

Typing text on the Vision Pro virtual keyboard isn't ideal. So Typos aims to help users to type a URL or piece of text using their iPhone. pic.twitter.com/J4ILvCyeLx

— Mathijs Kadijk (@mac_cain13) February 29, 2024