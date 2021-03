Twitter kündigt „Audiobereiche“ als Clubhouse-Alternative an

Twitter kündigt in den Update-Notizen zur aktuell veröffentlichten Version 8.56 seiner App die Einführung von sogenannten „Audiobereichen“ an. Die Suche nach der neuen Funktion könnt ihr euch allerdings sparen, denn die als „Ort für Live-Gespräche“ umschriebenen Chaträume stehen dem Ankündigungstext zum Trotz bislang noch nicht zur Verfügung.

Wie das US-Magazin The Verge in Erfahrung bringen konnte, will Twitter die neue Funktion im kommenden Monat für alle Nutzer bereitstellen. Bis dahin stehen die Audiobereiche nur intern sowie für ausgewählte Tester zur Verfügung.

Mit seinen im Englischen „Spaces“ genannten Audiobereichen will Twitter eine Alternative zu dem kontrovers diskutierten, geschlossenen Chat-Angebot „Clubhouse“ setzen. Details zur neuen Twitter-Funktion liegen bislang allerdings nur äußerst spärlich vor. So wird es Twitter-Nutzern künftig möglich sein, Räume für Sprach-Chats zu erstellen beziehungsweise bereits laufenden Gruppenchats beizutreten und sich teils auch aktiv zu beteiligen.

