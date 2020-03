TV-Streamer Joyn PLUS+ jetzt 3 Monate kostenlos

Auch der TV-Streaming-Dienst Joyn PLUS+ möchte euch in der aktuellen Situation unterstützen und beim Zerstreuen der freien Zeit in den eigenen vier Wänden helfen. Ab sofort gibt es Joyn PLUS+ daher für 3 Monate kostenlos.

Der von ProSiebenSat.1 betriebene Streaming-Dienst kombiniert den Zugriff auf Katalog-Inhalte der ProSiebenSat.1-Gruppe mit dem Live-Zugriff auf über 50 TV-Sender, darunter auch die Öffentlich-Rechtlichen. Zudem bietet der Zattoo-Konkurrent eigene Originals und Spielfilme in seiner Mediathek an.

Joyn PLUS+ 3 Monate kostenlos

Nicht ganz uneigennützig, richtet sich die aktuelle Sonderaktion ausschließlich an Neukunden und kostet ab dem vierten Monat, solltet ihr euren Account nicht vorher stilllegen, 6,99 Euro pro Monat. Das 3-Monats-Angebot steht auf dieser Sonderseite bereit.

Joyn selbst steht auf iPhone, iPad und Apple TV als native App zur Verfügung, am Schreibtisch lässt sich das Angebot über den Browser aufrufen.