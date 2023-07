TV Forecast: Film- und Serien-Tracker in Version 2.0

TV Forecast versteht sich auf die Beobachtung von Serien und Kinofilmen und lässt sich sowohl als eigenständiger Download nutzen, der zum manuellen Anlegen von Favoriten und spannenden Neuveröffentlichungen eingesetzt werden kann, bietet darüber hinaus aber auch den Login in das TV-Tracking-Portal Trakt an, um den dort online gesicherten Serien-Verlauf mit der Anwendung zu synchronisieren.

Insert

You are going to send email to