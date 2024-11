Türalarmsensor und Outdoor-Bewegungsmelder von Onvis zum Bestpreis

Onvis bietet seit wenigen Wochen zwei neue, mit Apple Home kompatible Smarthome-Produkte in Deutschland an. Im Rahmen der Black-Friday-Woche kann man den Bewegungsmelder SMS2-OD und den Türalarmsensor CS2 des Herstellers nun günstiger erwerben als dies bei der Einführung der Geräte der Fall war.

Die neuen Sensoren kommunizieren über Thread und lassen sich direkt in HomeKit einbinden und auf diesem Weg auch aus der Ferne bedienen, sofern ein mit Thread kompatibler HomeKit-Hub, also ein neuerer HomePod oder ein entsprechendes Apple-TV-Modell, ins Hausnetz integriert ist.

Onvis SMS2: Wetterfester Bewegungsmelder

Beim Onvis SMS2-OD handelt es sich um einen Bewegungsmelder für den Außenbereich, der in einem wasserfesten Gehäuse untergebracht ist und über ein Schutzschild verfügt, das störende Sonneneinstrahlung abmildern soll. Der Sensor hat einen Erfassungsbereich von 100 Grad und reagiert auf Bewegungen zwischen fünf bis zehn Metern Entfernung. Zusätzlich verfügt das Gerät noch über Sensoren zur Messung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Sämtliche erfassten Werte werden an HomeKit weitergegeben und können dort beispielsweise in Automationen integriert werden.

Im Rahmen der Black-Friday-Angebote ist der Onvis-Sensor zum Preis von 35,99 Euro anstelle von 44,99 Euro erhältlich.

Onvis Alarmsensor CS2: Türkontakt mit Sirene

Auch der Onvis Türalarmsensor CS2 wird derzeit zum bisherigen Bestpreis angeboten. Hier bezahlt man vorübergehend 27,99 Euro statt 34,99 Euro. Wir haben das für Terrassen- und Eingangstüren konzipierte Gerät bereits beim Marktstart ausführlich vorgestellt. Der CS2 von Onvis ist im Prinzip ein „aufgebohrter“ Tür-Fenster-Kontakt, der eine Alarmsirene direkt integriert hat und zudem die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit an HomeKit übergibt.

Dank der integrierten Sirene lässt sich der CS2 auch als eigenständiges Alarmsystem betreiben, kann jedoch über HomeKit mit anderen Geräten verknüpft werden. Beliebte Alarm-Automationen sind zusätzlich zu Push-Mitteilungen über entsprechende Vorfälle beispielsweise Lichtfunktionen, aktivierte Kameras oder zusätzliche akustische Signale.

Abstriche muss man hier allerdings bei der Hersteller-App machen. Von intuitiver Bedienung kann hier kaum die Rede sein und man muss sich etwas Zeit nehmen, um den Sensor darüber unabhängig von einer Smarthome-Integration zu konfigurieren.