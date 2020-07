Trade-in: Apple USA nimmt Android-Geräte in Zahlung

Apple-Kunden in den USA können beim Kauf eines iPhones nicht nur ihr altes Apple-Telefon, sondern auch ausgewählte Android-Geräte in Zahlung geben. Je nach Modell vergütet Apple dies im Rahmen seines Trade-in-Programms mit einem Preisabzug zwischen 100 und 340 Dollar auf den Neukauf.

Ein interessanter Schritt mit Blick darauf, dass Apple schon seit geraumer Zeit versucht, Android-Nutzern den Umstieg so angenehm wie möglich zu machen. Mit Move to iOS ist etwa eine digitale Umzugshilfe im Google Play Store verfügbar. Ergänzend will Apple nun auch den Wechsel auf Hardware-Seite komfortabler gestalten. Die Trade-in-Option stellt für wechselwillige Nutzer eine bequeme Lösung dar, allerdings liegen die Apple-Offerten wie üblich ein Stück unter den im Privatverkauf möglichen Preisen.

In Deutschland akzeptiert Apple zum Trade-in weiterhin nur Geräte aus eigener Herstellung. Fremd produzierte Smartphones werden ebenso wie überalterte iPhones zwar angenommen, Geld gibt es dafür allerdings nicht, die Geräte werden laut Apple dem Recycling zugeführt.

Apple Android-Trade-In eher nicht in Deutschland

Es scheint derzeit übrigens unwahrscheinlich, dass Apple die Inzahlungnahme von Android-Geräten auch in Deutschland anbieten wird. Noch ist nichtmal der Fortbestand der Aktion in den USA gesichert. Offiziell handelt es sich hierbei um eine zeitlich begrenzte Aktion und man darf annehmen, dass Apple das Ganze als Testballon sieht und weitere Entscheidungen vom Verlauf des Ganzen abhängig macht.